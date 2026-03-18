Мирна угода з РФ стане тотальною поразкою для України: вражаюча причина

Юрій Романюк, експерт з міжнародних питань і голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО", висловив категоричне заперечення щодо проведення мирних переговорів з Росією. Він вважає, що підписання мирної угоди завжди призводить до втрати територіальних претензій, що є неприйнятним для України. Цю думку він озвучив в рамках спільного проєкту Еспресо і Slawa.tv "Український фокус. Ранок".

Фото: з відкритих джерел

Романюк стверджує, що незалежно від того, де проходитимуть переговори — у Женеві, Стамбулі чи Дубаї — будь-яка мирна угода передбачає юридичне врегулювання всіх спорів між сторонами, включаючи територіальні, фінансові та майнові питання. На його думку, підписання мирної угоди означає автоматичну втрату територіальних претензій, оскільки згідно з міжнародним правом мирні угоди зобов'язують сторони визнати обмеження своїх територіальних прав.

Експерт переконаний, що Росія не підпише угоду, яка визнає українську територіальну цілісність, зокрема щодо тимчасово окупованих територій. Він підкреслює, що Росія намагається примусити Україну визнати ці території російськими, і тільки за таких умов можна очікувати мирну угоду з Москвою.

За словами Романюка, багато українців і навіть влада не до кінця розуміють усі наслідки можливого мирного договору.

"Ніхто не говорить про наслідки підписання такої угоди. Про які репарації йдеться? Хіба хтось вірить, що Росія погодиться виплачувати Україні десятки років трильйонні компенсації?" — зазначив він.

Експерт також звертає увагу на те, що мирні переговори можуть завершитись умовами, які будуть вигідні лише Росії, а Україні відведена роль капітуляції, що є неприпустимим для держави, яка бореться за свою незалежність і територіальну цілісність.

Як вже писали "Коментарі", Туреччина висловила готовність стати майданчиком для наступного раунду переговорів між Україною та Росією. Це підтвердило Міністерство закордонних справ Туреччини після телефонної розмови голови відомства Хакана Фідана з російським міністром Сергієм Лавровим.