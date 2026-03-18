Мирное соглашение с РФ станет тотальным поражением для Украины: поразительная причина
Мирное соглашение с РФ станет тотальным поражением для Украины: поразительная причина

Мирное соглашение можно завершить и подписать, но Россия соглашается на это только на своих условиях

18 марта 2026, 10:50
Клименко Елена

Юрий Романюк, эксперт по международным вопросам и глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", высказал категорическое возражение по поводу проведения мирных переговоров с Россией. Он считает, что подписание мирного соглашения всегда приводит к потере территориальных претензий, что неприемлемо для Украины. Это мнение он озвучил в рамках совместного проекта Эспрессо и Slawa.tv "Украинский фокус. Утро".

Романюк утверждает, что независимо от того, где будут проходить переговоры, в Женеве, Стамбуле или Дубае, любое мирное соглашение предусматривает юридическое урегулирование всех споров между сторонами, включая территориальные, финансовые и имущественные вопросы. По его мнению, подписание мирного соглашения означает автоматическую утрату территориальных претензий, поскольку согласно международному праву мирные соглашения обязывают стороны признать ограничение своих территориальных прав.

Эксперт убежден, что Россия не подпишет соглашение, признающее украинскую территориальную целостность, в частности, относительно временно оккупированных территорий. Он подчеркивает, что Россия пытается заставить Украину признать эти территории российскими, и только в таких условиях можно ожидать мирного соглашения с Москвой.

По словам Романюка, многие украинцы и даже власть не до конца понимают все последствия возможного мирного договора.

"Никто не говорит о последствиях подписания такого соглашения. О каких репарациях идет речь? Разве кто-то верит, что Россия согласится выплачивать Украине десятки лет триллионные компенсации?" – отметил он.

Эксперт также обращает внимание на то, что мирные переговоры могут завершиться условиями, которые будут выгодны только России, а Украине отведена роль капитуляции, недопустимой для государства, борющегося за свою независимость и территориальную целостность.

Как уже писали "Комментарии", Турция выразила готовность стать площадкой для следующего раунда переговоров между Украиной и Россией. Это подтвердило Министерство иностранных дел Турции после телефонного разговора главы ведомства Хакана Фидана с российским министром Сергеем Лавровым.



