Путіна влаштує лише єдиний варіант угоди про мир: озвучено невтішний сценарій
НОВИНИ

Путіна влаштує лише єдиний варіант угоди про мир: озвучено невтішний сценарій

Президент США Дональд Трамп, схоже, починає усвідомлювати, що Путін не має наміру завершувати війну й продовжуватиме наполягати на своїх максималістичних вимогах.

24 жовтня 2025, 07:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російський диктатор Володимир Путін не погодиться на жодну мирну угоду, окрім повної капітуляції України, переконаний експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Путіна влаштує лише єдиний варіант угоди про мир: озвучено невтішний сценарій

Фото: з відкритих джерел

"Путін знову повертається до теми, яку він озвучував ще у грудні 2021 року. Тоді він говорив, що НАТО має відступати до кордону 1997 року. Втім, окрім того, у Путіна є звична манера спілкування, коли є два варіанти поведінки. Його і не правильний. Він переконаний, що зараз має бути укладена угода, яка мало того, що виконує забаганки Росії на цей час, а також і забаганки наперед. Тобто, це не просто угода, а капітуляція України. Це єдина угода, яка для Путіна є прийнятною", — пояснив Краєв. 

На думку експерта, Кремль фактично не розглядає жодного компромісу. Політика Путіна спрямована на максимальний тиск і спробу нав’язати світу умови, які фактично узаконюють російську агресію. Саме тому будь-які розмови про “мирні домовленості” для нього означають лише одне — повну перемогу над Україною у політичному та військовому сенсі.

Краєв також зауважив, що експрезидент США Дональд Трамп поступово починає розуміти справжню мотивацію російського лідера.

"Знову ж таки, тут ми маємо ту саму проблему, що Трамп тільки зараз для себе починає відкривати. Адже, до цього він вважав, що Путін нормальний, сильний політик, свій хлопець, з яким він спокійно може домовитись. Втім, зараз вже Трамп розуміє, що у Путіна ніякого перевороту у голові не сталось, а це дійсно його мислення. Він дійсно весь час обманював Трампа і намагався запудрити йому очі, щоб той не бачив, що відбувається", — додав експерт. 

Як вже писали "Коментарі", на Заході тривають дискусії щодо можливих варіантів завершення війни в Україні. Однак серед прогнозів звучать не лише оптимістичні оцінки, а й застереження про те, що конфлікт може затягнутися на тривалий час, заявив генерал-майор у відставці збройних сил Австралії Мік Раян.



Джерело: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-dlya-putina-bude-priynyatna-lishe-odna-ugoda-pro-mir-ekspert-mizhnarodnik-kraev
