Путіна влаштує лише єдиний варіант угоди про мир: озвучено невтішний сценарій

Російський диктатор Володимир Путін не погодиться на жодну мирну угоду, окрім повної капітуляції України, переконаний експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Фото: з відкритих джерел

"Путін знову повертається до теми, яку він озвучував ще у грудні 2021 року. Тоді він говорив, що НАТО має відступати до кордону 1997 року. Втім, окрім того, у Путіна є звична манера спілкування, коли є два варіанти поведінки. Його і не правильний. Він переконаний, що зараз має бути укладена угода, яка мало того, що виконує забаганки Росії на цей час, а також і забаганки наперед. Тобто, це не просто угода, а капітуляція України. Це єдина угода, яка для Путіна є прийнятною", — пояснив Краєв.

На думку експерта, Кремль фактично не розглядає жодного компромісу. Політика Путіна спрямована на максимальний тиск і спробу нав’язати світу умови, які фактично узаконюють російську агресію. Саме тому будь-які розмови про “мирні домовленості” для нього означають лише одне — повну перемогу над Україною у політичному та військовому сенсі.

Краєв також зауважив, що експрезидент США Дональд Трамп поступово починає розуміти справжню мотивацію російського лідера.

"Знову ж таки, тут ми маємо ту саму проблему, що Трамп тільки зараз для себе починає відкривати. Адже, до цього він вважав, що Путін нормальний, сильний політик, свій хлопець, з яким він спокійно може домовитись. Втім, зараз вже Трамп розуміє, що у Путіна ніякого перевороту у голові не сталось, а це дійсно його мислення. Він дійсно весь час обманював Трампа і намагався запудрити йому очі, щоб той не бачив, що відбувається", — додав експерт.

Як вже писали "Коментарі", на Заході тривають дискусії щодо можливих варіантів завершення війни в Україні. Однак серед прогнозів звучать не лише оптимістичні оцінки, а й застереження про те, що конфлікт може затягнутися на тривалий час, заявив генерал-майор у відставці збройних сил Австралії Мік Раян.