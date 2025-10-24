logo

Путина устроит только единственный вариант соглашения о мире: озвучен нелестный сценарий
НОВОСТИ

Путина устроит только единственный вариант соглашения о мире: озвучен нелестный сценарий

Президент США Дональд Трамп, похоже, начинает отдавать себе отчет, что Путин не намерен завершать войну и будет продолжать настаивать на своих максималистических требованиях.

24 октября 2025, 07:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российский диктатор Владимир Путин не согласится ни на одно мирное соглашение, кроме полной капитуляции Украины, пенреконированный эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Путина устроит только единственный вариант соглашения о мире: озвучен нелестный сценарий

Фото: из открытых источников

"Путин снова возвращается к теме, которую он озвучивал еще в декабре 2021 года. Тогда он говорил, что НАТО должно отступать к границе 1997 года. Впрочем, у Путина есть привычная манера общения, когда есть два варианта поведения. Его и не верно. и прихоти вперед. То есть, это не просто соглашение, а капитуляция Украины. Это единственное соглашение, которое для Путина приемлемо", — пояснил Краев.

По мнению эксперта, Кремль фактически не рассматривает никакие компромиссы. Путина направлена на максимальное давление и попытку навязать миру условия, фактически узаконивающие российскую агрессию. Именно поэтому любые разговоры о мирных договоренностях для него означают только одно — полную победу над Украиной в политическом и военном смысле.

Краев также отметил, что экс-президент США Дональд Трамп постепенно начинает понимать настоящую мотивацию российского лидера.

"Опять же, здесь мы имеем ту же проблему, что Трамп только сейчас для себя начинает открывать. Ведь, до этого он считал, что Путин нормальный, сильный политик, свой парень, с которым он спокойно может договориться. Впрочем, сейчас уже Трамп понимает, что у Путина никакого переворота в голове не случилось, а это действительно Он промышлял, а это действительно Он промышлял. запудрить ему глаза, чтобы тот не видел, что происходит", — добавил эксперт.

Как уже писали "Комментарии", на Западе продолжаются дискуссии о возможных вариантах завершения войны в Украине. Однако среди прогнозов звучат не только оптимистичные оценки, но и оговорки о том, что конфликт может затянуться на длительное время, заявил генерал-майор в отставке вооруженных сил Австралии Мик Райан.



Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-dlya-putina-bude-priynyatna-lishe-odna-ugoda-pro-mir-ekspert-mizhnarodnik-kraev
