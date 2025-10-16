Путіна паралізував небачений страх: названо важливий нюанс нової істерики Кремля

Москва активно використовує політичну риторику та залякування, щоб переконати США відмовитися від ідеї постачання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Як зазначено у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW), Кремль вдається до цілеспрямованої кампанії впливу, намагаючись посіяти страх перед нібито "ескалацією" через цей крок.

Фото: з відкритих джерел

Глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв’ю під назвою "Європа хоче перетворити конфлікт в Україні на війну Трампа" назвав можливий продаж ракет серйозним кроком до загострення. Він заявив, що такий розвиток подій може "завдати серйозної шкоди" двостороннім відносинам між Москвою та Вашингтоном і зруйнувати дипломатичні досягнення, яких було досягнуто за часів адміністрації Джо Байдена.

На думку аналітиків ISW, Росія здійснює так звану рефлексивну контрольну кампанію, мета якої — вплинути на ухвалення рішень у США шляхом прямих погроз погіршення відносин між державами.

Втім, експерти інституту вважають, що передача Tomahawk Україні не призведе до різкої ескалації, а лише дозволить ЗСУ відповісти Росії дзеркально. Адже РФ вже давно використовує подібні засоби у війні — крилаті ракети серій "Х", "Калібр", а також аеробалістичні "Кинжали" й балістичні "Іскандери", включно з варіантом "Іскандер-К", що застосовується з 2023 року.

Особливо значним епізодом став удар з використанням ракети середньої дальності "Горішник", яка оснащена кількома незалежно націлюваними бойовими частинами. Цей удар було завдано у листопаді 2024 року — він став першим прикладом застосування такого типу ракет Росією.

Одна з ключових переваг Tomahawk — їхня висока точність і велика дальність, що дозволяє завдавати ударів по цілях глибоко на території РФ. Потенційними об'єктами для ЗСУ можуть стати, зокрема, завод з виробництва дронів у Єлабузі (Татарстан) та авіабаза “Енгельс-2” у Саратові, з якої регулярно здійснюються пуски крилатих ракет по Україні.

Як вже писали "Коментарі", США розглядають можливість невеликої партії ракет Tomahawk для України — західні ЗМІ говорять про приблизно 20–50 одиниць.