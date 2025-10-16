logo_ukra

Не на фронті: названо несподіваний напрямок удару, який спричинить пекло у РФ

Україна може отримати від США Tomahawk, призначені, як очікується, для атак на нафтогазові об’єкти РФ.

16 жовтня 2025, 07:40
Клименко Елена

США розглядають можливість невеликої партії ракет Tomahawk для України — західні ЗМІ говорять про приблизно 20–50 одиниць. Така кількість навряд чи змінить ситуацію безпосередньо на лінії фронту, проте здатна вдарити по іншому важливому напрямку.

Військовий експерт і колишній полковник ЗСУ, льотчикінструктор Роман Світан, у коментарі для 24 Каналу наголосив: у разі отримання Tomahawk їх слід одразу спрямувати по російській нафтогазовій інфраструктурі — насамперед на нафтопереробні заводи. Аргумент експерта — ці ракети завдають потужніших, точніших ударів порівняно з безпілотниками.

За словами Світанa, руйнування енергетичного і паливного сектору має стати першим кроком у послабленні спроможностей Росії та наближенні завершення війни. Навіть кілька десятків Tomahawk, спрямованих на ключові нафтогазові об’єкти, можуть у перспективі позитивно вплинути на фронт — але не миттєво: зміни на полі бою слід очікувати лише через кілька місяців. Натомість економічний ефект ворог відчує одразу, вже наступного дня після атак, — підкреслює експерт.

Крім самих ракет, Україні потрібні пускові установки для їхнього застосування. За оцінкою Світанa, однієї платформи вистачить, щоб за одну ніч випустити кілька десятків снарядів. Це могло б одномоментно "поклало" (цитата) значну частину нафтогазового сектору у європейській частині Росії та завдати серйозного удару по економіці й цивільній інфраструктурі. На прямий військовий потенціал противника це вплине не миттєво, але економічні труднощі врешті позначаться і на можливостях армії.

