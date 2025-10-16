Не на фронте: названо неожиданное направление удара, который повлечет ад в РФ

США рассматривают возможность небольшой партии ракет Tomahawk для Украины — западные СМИ говорят о примерно 20–50 единицах. Такое количество вряд ли изменит ситуацию непосредственно на линии фронта, однако способно ударить по другому важному направлению.

Фото: из открытых источников

Военный эксперт и бывший полковник ВСУ, летчик – инструктор Роман Свитан, в комментарии для 24 Канала подчеркнул: в случае получения Tomahawk их следует сразу направить по российской нефтегазовой инфраструктуре — прежде всего на нефтеперерабатывающие заводы. Аргумент эксперта — эти ракеты наносят более мощные, более точные удары по сравнению с беспилотниками.

По словам Свитана, разрушение энергетического и топливного сектора должно стать первым шагом в ослаблении возможностей России и приближении завершения войны. Даже несколько десятков Tomahawk, направленных на ключевые нефтегазовые объекты, могут в перспективе оказать положительное влияние на фронт — но не мгновенно: изменения на поле боя следует ожидать лишь через несколько месяцев. А экономический эффект враг почувствует сразу, уже на следующий день после атак, — подчеркивает эксперт.

Кроме самих ракет Украине нужны пусковые установки для их применения. По оценке Свитана, одной платформы хватит, чтобы за одну ночь выпустить несколько десятков снарядов. Это могло бы одномоментно "положить" (цитата) значительную часть нефтегазового сектора в европейской части России и нанести серьезный удар по экономике и гражданской инфраструктуре. На прямой военный потенциал противника это повлияет не мгновенно, но экономические трудности в конце концов отразятся и на возможностях армии.

Как уже писали "Комментарии", украинский публицист и политический аналитик Виталий Портников в своем недавнем эфире поделился соображениями по поводу возможных вариантов завершения войны в Украине.