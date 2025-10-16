Для України все страшно: озвучено два вкрай невтішних прогнози закінчення війни

Український публіцист та політичний аналітик Віталій Портников у своєму нещодавньому етері поділився міркуваннями щодо можливих варіантів завершення війни в Україні. На жаль, обидва сценарії, які він окреслив, виглядають доволі песимістично як для українського суспільства, так і для майбутнього держави загалом.

Фото: з відкритих джерел

Перший варіант, за словами Портникова, — це нескінченна війна. Йдеться про ситуацію, коли активна фаза бойових дій періодично припиняється, але повноцінного миру так і не настає. Росія, за такого розвитку подій, не визнає поразки, а Україна не погоджується на капітуляційні умови. У результаті — затяжний конфлікт, який може тривати десятиліттями, виснажуючи країну, економіку та людей.

Другий варіант, який Портников вважає не менш реалістичним, пов’язаний з можливою перемогою Дональда Трампа на президентських виборах у США. У такому випадку Путін може погодитися на мир, але виключно на умовах, вигідних Росії. Захід, зокрема США, може натиснути на Україну, вимагаючи компромісу заради "деескалації". Це призведе до тимчасового припинення війни, але на умовах, які не відновлять справедливість і суверенітет.

На думку Портникова, третій, "ідеальний" варіант — коли Росія добровільно залишає всі окуповані території й погоджується платити репарації — наразі виглядає фантастично. Він визнає: для України сьогодні немає безболісного рішення, яке б задовольнило і владу, і громадян.

"Ми перебуваємо між двома реальностями: або війна без кінця, або припинення боїв із ризиком ще більшої війни в майбутньому", — підсумував Портников.

