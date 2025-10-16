Для Украины все страшно: озвучено два крайне нелестных прогноза окончания войны

Украинский публицист и политический аналитик Виталий Портников в своем недавнем эфире поделился соображениями по поводу возможных вариантов завершения войны в Украине. К сожалению, оба сценария, которые он очертил, выглядят пессимистично как для украинского общества, так и для будущего государства в целом.

Фото: из открытых источников

Первый вариант, по словам Портникова, – это бесконечная война. Речь идет о ситуации, когда активная фаза боевых действий периодически приостанавливается, но полноценного мира так и не наступает. Россия при таком развитии событий не признает поражения, а Украина не соглашается на капитуляционные условия. В результате — затяжной конфликт, который может длиться десятилетиями, истощая страну, экономику и людей.

Второй вариант, который Портников считает не менее реалистичным, связан с возможной победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. В таком случае Путин может согласиться на мир, но исключительно на условиях, выгодных России. Мероприятие, в частности, США, может надавить на Украину, требуя компромисса ради "деэскалации". Это приведет к временному прекращению войны, но на условиях, которые не восстановят справедливость и суверенитет.

По мнению Портникова, третий, "идеальный" вариант, когда Россия добровольно покидает все оккупированные территории и соглашается платить репарации, пока выглядит фантастически. Он признает: для Украины сегодня нет безболезненного решения, которое удовлетворило бы и власть, и граждан.

"Мы находимся между двумя реальностями: либо война без конца, либо прекращение боев с риском еще большей войны в будущем", — подытожил Портников.

