Путина парализовал невиданный страх: назван важный нюанс новой истерики Кремля

Москва активно использует политическую риторику и устрашение, чтобы убедить США отказаться от идеи поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Как отмечено в свежем отчете Института изучения войны (ISW), Кремль прибегает к целенаправленной кампании влияния, пытаясь посеять страх перед якобы "эскалацией" через этот шаг.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью под названием "Европа хочет превратить конфликт в Украине в войну Трампа" назвал возможную продажу ракет серьезным шагом к обострению. Он заявил, что такое развитие событий может "нанести серьезный вред" двусторонним отношениям между Москвой и Вашингтоном и разрушить дипломатические достижения, которые были достигнуты во времена администрации Джо Байдена.

По мнению аналитиков ISW, Россия осуществляет так называемую рефлексивную контрольную кампанию, цель которой – повлиять на принятие решений в США путем прямых угроз ухудшения отношений между государствами.

Впрочем, эксперты института считают, что передача Tomahawk Украине не приведет к резкой эскалации, а лишь позволит ВСУ ответить России зеркально. Ведь РФ уже давно использует подобные средства в войне — крылатые ракеты серий "Х", "Калибр", а также аэробалистические "Кинжалы" и баллистические "Искандеры", включая применяемый с 2023 года вариант "Искандер-К".

Особо значительным эпизодом стал удар с использованием ракеты средней дальности "Орешник", оснащенной несколькими независимо нацеленными боевыми частями. Этот удар был нанесен в ноябре 2024 года – он стал первым примером применения такого типа ракет Россией.

Одно из ключевых преимуществ Tomahawk – их высокая точность и большая дальность, позволяющая наносить удары по целям глубоко на территории РФ. Потенциальными объектами для ВСУ могут стать, в частности, завод по производству дронов в Елабуге (Татарстан) и авиабаза Энгельс-2 в Саратове, с которой регулярно осуществляются пуски крылатых ракет по Украине.

Как уже писали "Комментарии", США рассматривают возможность небольшой партии ракет Tomahawk для Украины — западные СМИ говорят о примерно 20-50 единицах.