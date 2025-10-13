Путіна можна змусити піти на поступки у війні: названо несподіваний сценарій

На найближче оточення Володимира Путіна слід посилити тиск через вилучення їхніх приватних статків і спрямувати ці кошти на відбудову України. Таку думку в інтерв’ю РБК-Україна висловив віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи лорд Дон Туїг.

Фото: з відкритих джерел

Він наполягає на цілеспрямованому тиску на особисті багатства керівної верхівки Росії.

"Ті, хто править Росією, надзвичайно заможні — вони розбагатіли за рахунок праці російського народу", — зауважив Туїг.

За його словами, їхня влада значною мірою базується на статках.

"Їхні гроші дають їм вплив. Ми повинні робити значно більше не лише в питаннях конфіскації активів, але й використовувати ці ресурси для відбудови України, надавати кошти та підтримку", — зазначив він.

Політик вважає, що такі заходи змусили б найближче оточення Путіна переживати за своє майно.



"Їхній інтерес — це їхні статки. Влада — це бонус. Я не думаю, що наразі ми чинімо достатньо, аби створити їм реальні проблеми і змусити їх турбуватися про своє багатство", — додав Туїг.

Він переконаний: один рішучий крок може запустити паніку серед еліти.



"Це, звісно, складно, але потрібен прорив — і тоді вони почнуть панікувати і хвилюватися", — сказав лорд.

Туїг визнає, що реалізація таких ініціатив буде юридично та політично непростою; чиновники побоюються негативного сигналу для інвесторів.

