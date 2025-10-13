logo_ukra

BTC/USD

115389

ETH/USD

4179.66

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путіна можна змусити піти на поступки у війні: названо несподіваний сценарій
commentss НОВИНИ Всі новини

Путіна можна змусити піти на поступки у війні: названо несподіваний сценарій

Віце-президент ПАРЄ лорд Дон Туїг вважає, що один рішучий крок здатен викликати паніку в російських елітних колах.

13 жовтня 2025, 09:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

На найближче оточення Володимира Путіна слід посилити тиск через вилучення їхніх приватних статків і спрямувати ці кошти на відбудову України. Таку думку в інтерв’ю РБК-Україна висловив віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи лорд Дон Туїг.

Путіна можна змусити піти на поступки у війні: названо несподіваний сценарій

Фото: з відкритих джерел

Він наполягає на цілеспрямованому тиску на особисті багатства керівної верхівки Росії.

"Ті, хто править Росією, надзвичайно заможні — вони розбагатіли за рахунок праці російського народу", — зауважив Туїг. 

За його словами, їхня влада значною мірою базується на статках.

"Їхні гроші дають їм вплив. Ми повинні робити значно більше не лише в питаннях конфіскації активів, але й використовувати ці ресурси для відбудови України, надавати кошти та підтримку", — зазначив він. 

Політик вважає, що такі заходи змусили б найближче оточення Путіна переживати за своє майно.

"Їхній інтерес — це їхні статки. Влада — це бонус. Я не думаю, що наразі ми чинімо достатньо, аби створити їм реальні проблеми і змусити їх турбуватися про своє багатство", — додав Туїг. 

Він переконаний: один рішучий крок може запустити паніку серед еліти.

"Це, звісно, складно, але потрібен прорив — і тоді вони почнуть панікувати і хвилюватися", — сказав лорд. 

Туїг визнає, що реалізація таких ініціатив буде юридично та політично непростою; чиновники побоюються негативного сигналу для інвесторів.

Як вже писали "Коментарі", вранці в понеділок, 13 жовтня, невідомі безпілотники знову атакували тимчасово окупований Крим. Існують повідомлення про влучення у Таврійську ТЕС, внаслідок чого в ряді населених пунктів — зокрема у Сімферополі та Феодосії — спостерігаються перебої з електропостачанням. За інформацією каналу "Кримський вітер", по цілях працювала російська система ППО.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини