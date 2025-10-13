logo

Главная Новости Общество Война с Россией Путина можно заставить пойти на уступки в войне: назван неожиданный сценарий
commentss НОВОСТИ Все новости

Путина можно заставить пойти на уступки в войне: назван неожиданный сценарий

Вице-президент ПАСЕ лорд Дон Туиг считает, что один решительный шаг способен вызвать панику в российских элитных кругах.

13 октября 2025, 09:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

На ближайшее окружение Владимира Путина следует усилить давление из-за изъятия их частного состояния и направить эти средства на восстановление Украины. Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы лорд Дон Туиг.

Путина можно заставить пойти на уступки в войне: назван неожиданный сценарий

Фото: из открытых источников

Он настаивает на целенаправленном давлении на личные богатства руководящей верхушки России.

"Те, кто правит Россией, очень богатые — они разбогатели за счет труда русского народа", — заметил Туиг.

По его словам, их власть в значительной степени базируется на состоянии.

"Их деньги оказывают им влияние. Мы должны делать гораздо больше не только в вопросах конфискации активов, но и использовать эти ресурсы для восстановления Украины, оказывать средства и поддержку", — отметил он.

Политик считает, что такие меры заставили бы ближайшее оцепление Путина переживать за свое имущество.

"Их интерес — это их состояние. Власть — это бонус. Я не думаю, что сейчас мы поступаем достаточно, чтобы создать им реальные проблемы и заставить их беспокоиться о своем богатстве", — добавил Туиг.

Он уверен: один решительный шаг может запустить панику среди элиты.

"Это, конечно, сложно, но нужен прорыв — и тогда они начнут паниковать и волноваться", — сказал лорд.

Туиг признает, что реализация таких инициатив будет юридически и политически непростой; чиновники опасаются отрицательного сигнала для инвесторов.

Как уже писали "Комментарии", утром в понедельник, 13 октября, неизвестные беспилотники снова атаковали временно оккупированный Крым. Существуют сообщения о попадании в Таврическую ТЭС, в результате чего в ряде населенных пунктов, в частности в Симферополе и Феодосии, наблюдаются перебои с электроснабжением. По информации канала "Крымский ветер", по целям работала российская система ПВО.



