Кремлівський правитель Володимир Путін відкинув мирну пропозицію президента США Дональда Трампа, яка фактично винагороджувала російську агресію та ослаблювала НАТО. Ця відмова, мотивована неоімперськими амбіціями, лише пришвидшує економічний та політичний занепад Росії. За оцінками експертів, відмова від плану Трампа може коштувати Кремлю надзвичайно дорого, адже країна й без того перебуває на межі фінансової кризи.

Фото: з відкритих джерел

Пропозиція Трампа передбачала значні поступки Росії: передача частин української території, ослаблення обороноздатності Києва та потенційний розкол між США і ЄС, що міг підірвати НАТО. Для Кремля це виглядало б стратегічною перемогою, включно з можливістю відновлення економіки та послаблення влади Зеленського. Однак Путін, переслідуючи власні імперські цілі та бажання залишити "спадщину", вирішив продовжувати війну, переконаний у майбутній перемозі та в тому, що справжні винуватці війни — європейські союзники.

Проте реальність для Росії драматична. Після майже чотирьох років війни армія країни залишилася в глухих окопах Донбасу, а економічна ситуація різко погіршилася. Прибутки від нафти та газу, що формують близько половини бюджету, впали на 27% рік до року, інфляція досягла 8%, ставки кредитування перевищують 16%, а дефіцит бюджету зростає. Суверенний фонд майже вичерпаний, держмонополії накопичують борги, іноземні інвестиції зменшилися, а ціни на імпортні стратегічні товари зросли на 122%. Податки для населення зростають, навіть алкоголь подорожчав на 5%, — усе це заради продовження війни.

Одночасно Україна завдає серйозних ударів по економічній інфраструктурі Росії: НПЗ, трубопроводи та танкери, що перевозять нафту, піддаються атакам, спричиняючи дефіцит пального та хаос на внутрішньому ринку. Втрата азійських покупців через ризик санкцій лише погіршує ситуацію для "Роснефти" та "Лукойлу". Все це свідчить, що стратегія Путіна, заснована на ілюзіях про швидку перемогу, фактично веде Росію до економічного та політичного колапсу.

