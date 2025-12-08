Кремлевский правитель Владимир Путин отверг мирное предложение президента США Дональда Трампа, которое фактически вознаграждало российскую агрессию и ослабляло НАТО. Этот отказ, мотивированный неоимперскими амбициями, лишь ускоряет экономический и политический упадок России. По оценкам экспертов, отказ от плана Трампа может стоить Кремлю очень дорого, ведь страна и без того находится на грани финансового кризиса.

Фото: из открытых источников

Предложение Трампа предусматривало значительные уступки России: передача частей украинской территории, ослабление обороноспособности Киева и потенциальный раскол между США и ЕС, который мог подорвать НАТО. Для Кремля это выглядело бы стратегической победой, включая возможность восстановления экономики и ослабление власти Зеленского. Однако Путин, преследуя собственные имперские цели и желание покинуть "наследство", решил продолжать войну, убежденный в предстоящей победе и в том, что настоящие виновники войны — европейские союзники.

Однако реальность для России драматична. После четырех лет войны армия страны осталась в глухих окопах Донбасса, а экономическая ситуация резко ухудшилась. Прибыли от нефти и газа, которые формируют около половины бюджета, упали на 27% год к году, инфляция достигла 8%, ставки кредитования превышают 16%, а дефицит бюджета растет. Суверенный фонд почти исчерпан, госмонополии накапливают долги, иностранные инвестиции снизились, а цены на импортные стратегические товары выросли на 122%. Налоги для населения растут, даже алкоголь подорожал на 5% — все это ради продолжения войны.

Одновременно Украина наносит серьезные удары по экономической инфраструктуре России: НПЗ, трубопроводы и танкеры, перевозящие нефть, подвергаются атакам, вызывая дефицит горючего и хаос на внутреннем рынке. Потеря азиатских покупателей из-за риска санкций лишь усугубляет ситуацию для "Роснефти" и "Лукойла". Все это свидетельствует о том, что стратегия Путина, основанная на иллюзиях о скорой победе, фактически ведет Россию к экономическому и политическому коллапсу.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 8 декабря российские оккупационные силы нанесли удары по Днепру и нескольким районам Днепропетровской области, нанеся человеческие потери и значительные разрушения. К сожалению, в результате атак погиб один человек, еще пятеро получили ранения, среди них двое детей — 14-летний мальчик и 13-летняя девочка. Об этом сообщил и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.