Дніпропетровщина оговтується після страшної ночі: є загиблий і багато поранених
commentss НОВИНИ Всі новини

Дніпропетровщина оговтується після страшної ночі: є загиблий і багато поранених

Внаслідок атаки є загиблий, 5 людей поранені, серед яких 14-річний хлопчик та 13-річна дівчинка

8 грудня 2025, 09:10
Автор:
Клименко Елена

У ніч на 8 грудня російські окупаційні сили завдали ударів по Дніпру та кількох районах Дніпропетровської області, спричинивши людські втрати та значні руйнування. На жаль, внаслідок атак загинув один чоловік, ще п’ятеро отримали поранення, серед них двоє дітей — 14-річний хлопчик та 13-річна дівчинка. Про це повідомив в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Дніпропетровщина оговтується після страшної ночі: є загиблий і багато поранених

Фото: з відкритих джерел

Зокрема, під прицілом опинилися Криворізький, Павлоградський та Нікопольський райони. У Криворізькому районі FPV-дрони вдарили по Зеленодольській та Грушівській громадах. Внаслідок атаки 51-річний чоловік отримав тяжкі травми, які виявилися несумісними з життям. Крім того, постраждали сільськогосподарське підприємство, приватний будинок і газогін. Також повідомляється про пожежу у будинку на колесах.

На території Межиріцької громади Павлоградського району внаслідок ударів безпілотників поранення отримали четверо людей, включно з 14-річним підлітком. Медики оцінюють стан 41-річної жінки як важкий. Там також загорівся житловий будинок, ще два об’єкти зазнали руйнувань, постраждали господарські споруди та транспортні засоби. 

Нікополь, Покровська, Червоногригорівська та Марганецька громади зазнали обстрілів з артилерії та FPV-дронів, унаслідок яких постраждала 13-річна дівчинка. Було пошкоджено дві п’ятиповерхівки, школу мистецтв та автомобілі місцевих жителів.

Також обстріли торкнулися обласного центру — БпЛА влучили по адміністративній будівлі та зачепили три багатоповерхівки та авто.

За даними Повітряного командування України, українські військові знищили вісім ворожих безпілотників над регіоном, запобігши ще більшим руйнуванням. Ці події підкреслюють триваючу загрозу для мирного населення та необхідність пильності й захисту критичної інфраструктури.

Як вже писали "Коментарі", старший син чинного президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, висловив думку, що його батько міг би відмовитися від активної участі у мирному процесі щодо України, якщо його зусилля з врегулювання конфлікту не принесуть бажаного результату. Свої міркування він озвучив 7 грудня під час виступу на Дохійському форумі. 



