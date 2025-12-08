Днепропетровщина приходит в себя после страшной ночи: есть погибший и много раненых

В ночь на 8 декабря российские оккупационные силы нанесли удары по Днепру и нескольким районам Днепропетровской области, нанеся человеческие потери и значительные разрушения. К сожалению, в результате атак погиб один человек, еще пятеро получили ранения, среди них двое детей — 14-летний мальчик и 13-летняя девочка. Об этом сообщил и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Фото: из открытых источников

В частности, под прицелом оказались Криворожский, Павлоградский и Никопольский районы. В Криворожском районе FPV-дроны ударили по Зеленодольскому и Грушевскому сообществам. В результате атаки 51-летний мужчина получил тяжелые травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Кроме того, пострадали сельскохозяйственное предприятие, частный дом и газопровод. Также сообщается о пожаре дома на колесах.

На территории Межирицкой общины Павлоградского района в результате ударов беспилотников ранения получили четыре человека, включая 14-летнего подростка. Медики оценивают состояние 41-летней женщины как тяжелое. Там также загорелся жилой дом, еще два объекта потерпели разрушения, пострадали хозяйственные постройки и транспортные средства.

Никополь, Покровская, Красногригорьевская и Марганецкая общины подверглись обстрелам из артиллерии и FPV-дронов, в результате которых пострадала 13-летняя девочка. Были повреждены две пятиэтажки, школа искусств и автомобили местных жителей.

Также обстрелы затронули областной центр — БпЛА попали по административному зданию и затронули три многоэтажки и авто.

По данным Воздушного командования Украины, украинские военные уничтожили восемь вражеских беспилотников над регионом, предотвратив еще большие разрушения. Эти события подчеркивают продолжающуюся угрозу мирному населению и необходимость бдительности и защиты критической инфраструктуры.

