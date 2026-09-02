Путін зробив нову заяву про Донбас: що сказав диктатор

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Slava Kot
Російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито значне просування армії РФ на Донеччині. За його словами, у серпні російські війська захопили 270 квадратних кілометрів території та 15 населених пунктів. Водночас ці цифри не мають незалежного підтвердження і суттєво відрізняються від оцінок українських аналітиків. Про це Путін сказав під час пресконференції після саміту Шанхайської організації співробітництва.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Путін під час спілкування з журналістами заявив, що російські війська нібито продовжують наступ на Донбасі, а окупація територій Донецької області, яку він називає "звільненням", відбувається "планово".
Окремо Путін заявив про нібито початок вуличних боїв у Добропіллі, назвавши місто важливим логістичним центром.
Путін також заявив про нібито блокування великого угруповання українських військових на східному березі Червонооскільського водосховища. За версією Путіна, в оточенні можуть перебувати 13 українських батальйонів, або близько 5 тисяч військових.
Зауважимо, що незалежного підтвердження заявам Путіна про захоплення 270 квадратних кілометрів та 15 населених пунктів немає. За даними українського OSINT-проєкту DeepState, зміна лінії фронту протягом серпня була значно меншою. Аналітики оцінюють збільшення окупованої Росією території приблизно у 5 квадратних кілометрів. Крім того, станом на початок 2026 року Луганська область окупована приблизно на 99,6%, а Донецька — на 78,1%