Путин сделал новое заявление о Донбассе: что сказал диктатор

Российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы значительном продвижении армии РФ в Донецкой области. По его словам, в августе российские войска захватили 270 квадратных километров территории и 15 населённых пунктов. В то же время, эти цифры не имеют независимого подтверждения и существенно отличаются от оценок украинских аналитиков. Об этом Путин сказал на пресс-конференции после саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин во время общения с журналистами заявил, что российские войска якобы продолжают наступление на Донбассе, а оккупация территорий Донецкой области, которую он называет "освобождением", происходит "планово".

""Увольнение" Донбасса идет планово, только в августе под контроль ВС РФ перешло 270 кв. км и 15 населенных пунктов ДНР", — заявил Путин

Отдельно Путин заявил о якобы начале уличных боев в Доброполье, назвав город важным логистическим центром.

"Уже идут уличные бои в Доброполье, это важный логистический центр", – сказал российский диктатор.

Путин также заявил о якобы блокировке большой группировки украинских военных на восточном берегу Краснооскольского водохранилища. По версии Путина, в окружении могут находиться 13 украинских батальонов или около 5 тысяч военных.

Заметим, что независимое подтверждение заявлениям Путина о захвате 270 квадратных километров и 15 населенных пунктов нет. По данным украинского OSINT-проекта DeepState, смена линии фронта в течение августа была значительно меньше. Аналитики оценивают увеличение оккупированной Россией территории примерно в 5 квадратных километров. Кроме того, на начало 2026 года Луганская область оккупирована примерно на 99,6%, а Донецкая — на 78,1%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин сделал заявление о мирных переговорах с Украиной.