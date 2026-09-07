Путін знову повірив у перемогу Росії: який звіт отримає від Герасимова

Володимир Путін все сильніше спирається на спотворену картину того, що відбувається на фронті, яку представляють російські військові. Такого висновку дійшов Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи заяви Кремля після зустрічі російського президента з американськими представниками.

Путін та Герасимов. Фото: з відкритих джерел

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, 5 вересня російський лідер представив Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру докладну оцінку "значних успіхів" російської армії. Однак, наголошує ISW, ці заяви значно перебільшують реальні досягнення військ РФ.

В Інституті зазначають, що російські командири систематично надають керівництву завищені відомості про рух армії. Російські військові блогери називають таку практику "красивими звітами". Командири різних рівнів можуть представляти обмежені тактичні успіхи як масштабний наступ і справляти враження, ніби українська оборона перебуває на межі краху.

Це інформаційне середовище здатне безпосередньо впливати на рішення Путіна. Якщо російський лідер справді отримує спотворену картину фронту, він може вважати, що армія здатна виконати поставлені завдання найближчим часом і тому не потрібно йти на компроміси.

Особливо це стосується Донецької області. За даними ISW, Москва вже неодноразово встановлювала термін її повного захоплення. З лютого 2022 таких дедлайнів було не менше 15, проте російські війська не виконали жодного.

Зараз Кремль розраховує захопити частину області, що залишилася, до кінця 2026 року. Однак на практиці російські війська вже близько 11 місяців намагаються опанувати Костянтинівку і поки що не змогли її захопити. До Слов'янська, Краматорська та Дружківки російська армія також ще не дійшла.

ISW вважає, що розрив між заявами Кремля і реальною ситуацією на полі бою може лише зміцнювати впевненість Путіна у можливості досягти своєї мети без поступок. В результаті спотворена інформація здатна ставати на перешкоді для дипломатичного врегулювання.

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