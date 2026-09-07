Путин снова поверил в победу России: какой отчет получит от Герасимова

Владимир Путин все сильнее опирается на искаженную картину происходящего на фронте, которую ему представляют российские военные. К такому выводу пришел Институт изучения войны (ISW), анализируя заявления Кремля после встречи российского президента с американскими представителями.

Путин и Герасимов. Фото: из открытых источников

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, 5 сентября российский лидер представил Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру подробную оценку "значительных успехов" российской армии. Однако, подчеркивает ISW, эти заявления значительно преувеличивают реальные достижения войск РФ.

В Институте отмечают, что российские командиры систематически предоставляют руководству завышенные сведения о продвижении армии. Российские военные блогеры называют такую практику "красивыми отчетами". Командиры разных уровней могут представлять ограниченные тактические успехи как масштабное наступление и создавать впечатление, будто украинская оборона находится на грани краха.

Эта информационная среда способна напрямую влиять на решения Путина. Если российский лидер действительно получает искаженную картину фронта, он может считать, что армия способна выполнить поставленные задачи в ближайшее время и потому нет необходимости идти на компромиссы.

Особенно это касается Донецкой области. По данным ISW, Москва уже неоднократно устанавливала сроки ее полного захвата. С февраля 2022 года таких дедлайнов было не менее 15, однако российские войска не выполнили ни одного.

Сейчас Кремль рассчитывает захватить оставшуюся часть области до конца 2026 года. Однако на практике российские войска уже около 11 месяцев пытаются овладеть Константиновкой и пока не смогли ее захватить. До Славянска, Краматорска и Дружковки российская армия также еще не дошла.

ISW считает, что разрыв между заявлениями Кремля и реальной ситуацией на поле боя может лишь укреплять уверенность Путина в возможности добиться своих целей без уступок. В результате искаженная информация способна становиться препятствием для дипломатического урегулирования.

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