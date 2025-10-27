Російські добровольці, які воюють у складі української армії, пояснюють свої мотиви та розповідають, чому виступили проти режиму Путіна, повідомляє The Independent.

Фото: з відкритих джерел

На південному фронті кореспондент зустрів бійців, які приєдналися до українських підрозділів. Вони розповіли, як змінилося їхнє життя після рішення боротися проти власної країни та чому готові вступати в конфлікт із тими, кого раніше вважали співвітчизниками.

Один із добровольців, відомий під позивним "Лаззі", розпочав свою діяльність у Росії, здійснюючи операції проти інфраструктури ворога, а згодом вирішив перейти кордон і приєднатися до бойових дій на передовій.

"Це не так складно", — ділиться він, підкреслюючи, що такі дії були надзвичайно небезпечними і сильно виснажували нервову систему. Через загрозу життю та переслідування в Росії "Лаззі" обрав фронт в Україні.

"Тут я можу захищатися зброєю. Так, тут страшно. Вони хочуть тебе вбити. Але логіка проста: або ти, або вони".

"Лаззі" служить у легіоні "Свобода Росії", який підпорядковується українській військовій розвідці та налічує кілька сотень російських громадян. У Москві їх би вважали зрадниками, адже навіть за звичайну свободу слова в Росії загрожує серйозна небезпека.

"У Росії набагато небезпечніше. Там багато прихильників режиму, і будь-яке слово проти нього може коштувати життя", — додає "Лаззі".

Ще один доброволець, відомий як "Цезар", колишній військовий із Сочі, відкрито говорить про свою рішучість:

"Мені не шкода вбивати власних громадян, бо вони чинять жахливі злочини — вбивають мирних жителів, ґвалтують і грабують. Путін зруйнував не лише Україну, а й мою країну".

За словами "Цезаря", фронт суворо розосереджений, солдати виживають під постійними обстрілами та ударами безпілотників. Добровольчі формування, включно з "Свободою Росії", брали участь у боях на різних напрямках — від Сумщини до Бахмута — та відбивали наступи на півдні. Київ водночас проводить операції проти "ДНР/ЛНР" та на окупованих територіях, впливаючи на ключові об’єкти Росії і змінюючи розстановку сил на фронті.

