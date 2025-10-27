Российские добровольцы, воюющие в составе украинской армии, объясняют свои мотивы и рассказывают, почему выступили против режима Путина, сообщает The Independent.

Фото: из открытых источников

На южном фронте корреспондент встретил бойцов, присоединившихся к украинским подразделениям. Они рассказали, как изменилась их жизнь после решения борьбы против собственной страны и почему готовы вступать в конфликт с теми, кого раньше считали соотечественниками.

Один из добровольцев, известный под позывным "Лазге", начал свою деятельность в России, совершая операции против инфраструктуры врага, а затем решил перейти границу и присоединиться к боевым действиям на передовой.

"Это не так сложно", — делится он, подчеркивая, что такие действия были чрезвычайно опасны и сильно истощали нервную систему. Из-за угрозы жизни и преследования в России "Лазге" избрал фронт в Украине.

"Здесь я могу защищаться оружием. Да, здесь страшно. Они хотят тебя убить. Но логика проста: либо ты, либо они".

"Лазге" служит в легионе "Свобода России", который подчиняется украинской военной разведке и насчитывает несколько сотен российских граждан. В Москве их сочли бы предателями, ведь даже за обычную свободу слова в России грозит серьезная опасность.

"В России гораздо опаснее. Там много сторонников режима, и любое слово против него может стоить жизни", — добавляет "Лазге".

Еще один доброволец, известный как "Цезарь", бывший военный из Сочи, открыто говорит о своей решимости:

"Мне не жалко убивать собственных граждан, потому что они совершают ужасные преступления — убивают мирных жителей, насилуют и грабят. Путин разрушил не только Украину, но и мою страну".

По словам Цезаря, фронт строго рассредоточен, солдаты выживают под постоянными обстрелами и ударами беспилотников. Добровольческие формирования, включая "Свободу России", участвовали в боях на разных направлениях — от Сумщины до Бахмута — и отражали наступления на юге. В то же время Киев проводит операции против "ДНР/ЛНР" и на оккупированных территориях, влияя на ключевые объекты России и меняя расстановку сил на фронте.

Как уже писали "Комментарии", санкции против России усиливаются, экономическая ситуация внутри страны ухудшается, так что на первый взгляд именно сейчас должен наступить момент для паузы в войне. Однако переговоров не будет, потому что у Кремля совсем другая логика .