На мирні переговори марно сподіватися: стало відомо, де Путін зазнав найбільшого провалу

Санкції проти Росії посилюються, економічна ситуація всередині країни погіршується, тож на перший погляд саме зараз мав би настати момент для паузи у війні. Проте переговорів не буде, бо у Кремля зовсім інша логіка. Про це пише підприємець і громадський діяч Валерій Пекар. За його словами, Росія не здатна просто зупинити війну.

Фото: з відкритих джерел

"Мільйон контрактників не можна залишити на фронті без завдань, повернути до постійних пунктів дислокації неможливо (вони практично відсутні), а відправити додому теж не можна — це призведе до хаосу, як у 1917 році", — підкреслює Пекар.

Крім того, Путіну потрібні хоч якісь "цілі СВО", щоб мати, що показати народові та елітам. Військово-промисловий комплекс, який утримує верхівку, теж не можна зупинити без шкоди для системи. Таким чином, війна триватиме.

Кремль все ще сподівається на прорив на фронті і робить ставку на удари по енергетичній інфраструктурі України, прагнучи залишити населення без світла й тепла, щоб примусити суспільство вимагати миру за будь-яку ціну. Є ще надія на Трампа.



"На те, що Трамп черговий раз купиться на російські обіцянки суперпроєктів", — зазначає Пекар.

Водночас Україна розраховує на стрімке падіння економіки РФ, виснаження ППО Росії, що відкриває важливі цілі, та посилення санкцій, які зменшують здатність РФ вести війну.

Європа сподівається виграти час, щоб зміцнити обороноздатність та єдність континенту. США дивляться ширше: Вашингтон прагне домовленостей із Китаєм про новий світовий баланс, де мир на фронтах стане наслідком глобальної угоди. Китай спокійно вичікує, розраховуючи отримати контроль над ресурсами РФ без пострілів.

"У будь-якому сценарії — чи то консолідація влади в Москві, чи хаотичний колапс — контроль над ресурсами та Арктикою фактично перейде до Китаю", — додає Пекар.

Як вже писали "Коментарі", міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив своє незадоволення тим, що адміністрація президента США Дональда Трампа "радикально" переглянула підхід до завершення війни РФ проти України.