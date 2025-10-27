На мирные переговоры бесполезно надеяться: стало известно, где Путин испытал наибольший провал

Санкции против России усиливаются, экономическая ситуация внутри страны ухудшается, так что на первый взгляд именно сейчас должен наступить момент для паузы в войне. Однако переговоров не будет, потому что у Кремля совсем другая логика. Об этом пишет предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь. По его словам, Россия не способна просто остановить войну.

"Миллион контрактников нельзя оставить на фронте без задач, вернуть в постоянные пункты дислокации невозможно (они практически отсутствуют), а отправить домой тоже нельзя — это приведет к хаосу, как в 1917 году", — подчеркивает Пекарь.

Кроме того, Путину нужны хоть какие-то "целые СВО", чтобы иметь что показать народу и элитам. Военно-промышленный комплекс, удерживающий верхушку, тоже нельзя остановить без ущерба для системы. Таким образом, война будет продолжаться.

Кремль все еще надеется на прорыв на фронте и делает ставку на удары по энергетической инфраструктуре Украины, стремясь оставить население без света и тепла, чтобы заставить общество требовать мира любой ценой. Есть еще надежда на Трампа.



"На то, что Трамп в очередной раз купится на российские обещания суперпроектов", — отмечает Пекарь.

В то же время Украина рассчитывает на стремительное падение экономики РФ, истощение открывающей важные цели ПВО России и усиление санкций, которые уменьшают способность РФ вести войну.

Европа надеется выиграть время, чтобы укрепить обороноспособность и единство континента. США смотрят шире: Вашингтон стремится к договоренностям с Китаем о новом мировом балансе, где мир на фронтах станет следствием глобального соглашения. Китай спокойно выжидает, рассчитывая получить контроль над ресурсами РФ без выстрелов.

"В любом сценарии — будь то консолидация власти в Москве или хаотический коллапс — контроль над ресурсами и Арктикой фактически перейдет в Китай", — добавляет Пекарь.

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил свое недовольство тем, что администрация президента США Дональда Трампа "радикально" пересмотрела подход к завершению войны РФ против Украины.