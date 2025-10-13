Путін знайшов слабке місце України та Європи: розкрито небезпечний план Кремля на зиму

Наступна зима стане ще одним фронтом у довгій енергетичній війні Росії проти України, що триває вже понад три десятиліття. Як зазначає політолог Вадим Денисенко, ще у 1992 році Москва намагалася паралізувати наш енергетичний сектор через тиск на АЕС. Тепер — нова спроба завдати удару через газ, використовуючи зиму як зброю.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, Україна входить у сезон з обмеженими запасами газу у сховищах. Рішення не закачувати більше було продиктоване економією й орієнтацією на внутрішній видобуток. Тим часом у Кремлі усвідомлюють, що США активно витісняють Росію з європейського енергоринку, і 2026 рік може стати останнім шансом щось змінити.

Москва хоче змусити Європу закуповувати "азербайджанський" газ, який транспортуватиметься через українську ГТС. Мета — створити ситуацію, коли той самий газ, що йде до ЄС, частково повернеться в Україну, але вже через допомогу з боку європейців. Кремль розраховує, що за умов дефіциту та зростання цін ЄС буде змушений піти на поступки.

Окремо, за словами Денисенка, розглядається варіант використання цього коридору для постачання газу до країн Центральної Європи — насамперед до Угорщини, Словаччини та, потенційно, Австрії.

У Кремлі вважають, що така стратегія спровокує кризу, яка може змусити ЄС бути м’якшим у переговорах, зокрема щодо санкцій. Для підсилення тиску Росія не припинить атак дронами, аби підірвати критичну інфраструктуру.

Проте, як зауважує Денисенко, є вагомий стримуючий чинник — позиція США, які не зацікавлені в енергетичній капітуляції Європи. Про цей аспект він обіцяє розповісти детальніше найближчим часом.

