Путін видав новий категоричний ультиматум для припинення війни в Україні: що відомо

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що позиція Москви щодо врегулювання війни проти України базується на так званих "принципових положеннях", які були обговорені під час його зустрічі з колишнім президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Про це він сказав 10 жовтня на засіданні Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав (СНД), передає російське пропагандистське агентство РИА Новости.

Фото: з відкритих джерел

Путін стверджує, що ці положення, нібито, передбачають дипломатичне врегулювання конфлікту, але не уточнив, про що саме йшлося під час зустрічі з Трампом. Така розмитість лише підсилює сумніви в щирості заяв Кремля, особливо на тлі нещодавніх масованих атак по енергетичній інфраструктурі України.

Помічник Путіна Юрій Ушаков додав, що результати зустрічі "не всім подобаються", натякаючи на можливе невдоволення з боку союзників України. Він також зазначив, що РФ начебто залишається відкритою до діалогу, хоча на практиці ухиляється від будь-яких реальних мирних перемовин.

Тим часом заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков уже заявив про "вичерпання імпульсу", який з’явився після саміту на Алясці. Він визнав, що надії на покращення відносин з США фактично зруйновані.

Президент США Дональд Трамп, у свою чергу, коментував можливу зустріч Путіна та Зеленського, зазначивши, що не хотів би бути присутнім, бо “ці двоє не дуже добре між собою ладнають”.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що завершення війни можливе лише через прямі перемовини між Україною та Росією, однак саме Кремль перешкоджає будь-яким спробам такого діалогу. Натомість Москва продовжує заявляти про "мир", водночас завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

Як вже писали "Коментарі", цієї ночі Росія провела комбіновану масовану атаку по території України, застосувавши одночасно різні типи ракет і безпілотників. Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що під ударами опинилися кілька регіонів, а головними мішенями стали об’єкти енергетичної та газовидобувної інфраструктури.