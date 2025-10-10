Путин издал новый категоричный ультиматум для прекращения войны в Украине: что известно

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что позиция Москвы по урегулированию войны против Украины базируется на так называемых "принципиальных положениях", которые были обсуждены во время его встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом он сказал 10 октября на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), передает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

Фото: из открытых источников

Путин утверждает, что эти положения якобы предполагают дипломатическое урегулирование конфликта, но не уточнил, о чем именно говорилось во время встречи с Трампом. Такая размытость лишь усугубляет сомнения в искренности заявлений Кремля, особенно на фоне недавних массированных атак по энергетической инфраструктуре Украины.

Помощник Путина Юрий Ушаков добавил, что результаты встречи "не всем нравятся", намекая на возможное недовольство со стороны союзников Украины. Он также отметил, что РФ вроде бы остается открытой к диалогу, хотя на практике уклоняется от любых реальных мирных переговоров.

Между тем заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков уже заявил о "истощении импульса", появившемся после саммита на Аляске. Он признал, что надежды на улучшение отношений с США фактически разрушены.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, комментировал возможную встречу Путина и Зеленского, отметив, что не хотел бы присутствовать, потому что эти двое не очень хорошо между собой ладят.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что завершение войны возможно только из-за прямых переговоров между Украиной и Россией, однако именно Кремль препятствует любым попыткам такого диалога. Москва продолжает заявлять о "мире", одновременно нанося удары по гражданской инфраструктуре.

Как уже писали "Комментарии", в эту ночь Россия провела комбинированную массированную атаку по территории Украины, применив одновременно разные типы ракет и беспилотников. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что под ударами оказались несколько регионов, а главными мишенями стали объекты энергетической и газодобывающей инфраструктуры.