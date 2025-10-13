logo

Путин нашел слабое место Украины и Европы: раскрыт опасный план Кремля на зиму
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин нашел слабое место Украины и Европы: раскрыт опасный план Кремля на зиму

Кремль снова использует энергетику как инструмент давления, стремясь заморозить Украину и принудить Европу к уступкам.

13 октября 2025, 07:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Следующая зима станет еще одним фронтом в долгосрочной энергетической войне России против Украины, которая длится уже более трех десятилетий. Как отмечает политолог Вадим Денисенко, еще в 1992 году Москва пыталась парализовать наш энергетический сектор из-за давления на АЭС. Теперь новая попытка нанести удар через газ, используя зиму как оружие.

Путин нашел слабое место Украины и Европы: раскрыт опасный план Кремля на зиму

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, Украина входит в сезон с ограниченными запасами газа в хранилищах. Решение не скачивать больше было продиктовано экономией и ориентацией на внутреннюю добычу. Между тем в Кремле осознают, что США активно вытесняют Россию с европейского энергорынка, и 2026 может стать последним шансом что-то изменить.

Москва хочет заставить Европу закупать "азербайджанский" газ, транспортируемый через украинскую ГТС. Цель — создать ситуацию, когда тот же газ, который идет в ЕС, частично вернется в Украину, но уже через помощь со стороны европейцев. Кремль рассчитывает, что при дефиците и росте цен ЕС будет вынужден пойти на уступки.

Отдельно, по словам Денисенко, рассматривается вариант использования этого коридора для поставок газа в страны Центральной Европы — прежде всего в Венгрию, Словакию и, потенциально, Австрию.

В Кремле считают, что такая стратегия спровоцирует кризис, который может заставить ЕС быть мягче в переговорах, в том числе санкций. Для усиления давления Россия не прекратит атак дронами, чтобы взорвать критическую инфраструктуру.

Однако, как отмечает Денисенко, есть весомый сдерживающий фактор — позиция США, не заинтересованная в энергетической капитуляции Европы. Об этом аспекте он обещает рассказать подробнее в ближайшее время.

Ранее портал "Комментарии" писал , что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что позиция Москвы по урегулированию войны против Украины базируется на так называемых "принципиальных положениях", которые были обсуждены во время его встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом на Аляске.



Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid02QYfTPFa64Sc1DFW7joV6Rts2ZCNgtyGXjyWF1zcyYck5WWmoHhrXEVsRTM4AoU3Jl
