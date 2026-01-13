Путін знайшов новий спосіб жорстко бити по Україні: стало відомо, хто у цьому допомагає

Використання повітряного простору та технічних можливостей Білорусі значно впливає на ефективність роботи української протиповітряної оборони (ППО). Це стало темою обговорення під час ефіру телеканалу "КИЇВ24", де президент Всеукраїнської авіаційної організації Геннадій Хазан зазначив, що цей фактор створює додаткові труднощі для українських військових.

Фото: з відкритих джерел

За словами Хазана, білоруський повітряний простір і технічні засоби, зокрема засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), активно використовуються для допомоги російським військовим у керуванні безпілотниками. Окрім того, керівництво Білорусі дозволяє Росії використовувати частотний ресурс країни, що дає можливість дистанційно контролювати дрони. Це забезпечує ворогові значну перевагу, оскільки вони можуть змінювати маршрути дронів в реальному часі, обходячи зони покриття української ППО.

Використання білоруських технологій і частотних ресурсів створює серйозні перешкоди для українських мобільних вогневих груп і підрозділів радіоелектронної боротьби, адже це дозволяє ворогу значно ускладнити роботу ППО, що має здійснювати захист від безпілотних атак.

У цьому контексті важливе значення має підтримка України з боку міжнародних партнерів. Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив про важливі переговори щодо зміцнення української ППО. Він зазначив, що ракети для ППО є на складах партнерів, і зараз необхідне їх постачання в Україну. Зеленський підкреслив важливість внесків партнерів у програму PURL, що забезпечить постачання необхідних ракет і технічних засобів для ефективного захисту України від повітряних загроз.

Портал "Коментарі" раніше писав, що жителям Бєлгородської області, які залишилися без електрики та опалення через удари по енергетичних об'єктах, рекомендується тимчасово переїхати в інші регіони. Про це заявив губернатор області В’ячеслав Гладков, підкресливши критичний стан енергетичної інфраструктури в регіоні, повідомляє TMT.