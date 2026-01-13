Использование воздушного пространства и технических возможностей Беларуси оказывает значительное влияние на эффективность работы украинской противовоздушной обороны (ПВО). Это стало темой обсуждения в эфире телеканала "КИЕВ24", где президент Всеукраинской авиационной организации Геннадий Хазан отметил, что этот фактор создает дополнительные трудности для украинских военных.

Фото: из открытых источников

По словам Хазана, белорусское воздушное пространство и технические средства, в частности средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), активно используются для помощи российским военным в управлении беспилотниками. Кроме того, руководство Беларуси позволяет России использовать частотный ресурс страны, что позволяет дистанционно контролировать дроны. Это обеспечивает врагу значительное преимущество, поскольку они могут изменять маршруты дронов в реальном времени, обходя зоны покрытия украинской ПВО.

Использование белорусских технологий и частотных ресурсов создает серьезные препятствия для украинских мобильных огневых групп и подразделений радиоэлектронной борьбы, ведь это позволяет врагу значительно усложнить работу ПВО, которая должна осуществлять защиту от беспилотных атак.

В этом контексте важное значение имеет поддержка Украины со стороны международных партнеров. Президент Владимир Зеленский недавно заявил о важных переговорах по укреплению украинского ПВО. Он отметил, что ракеты для ПВО есть на складах партнеров, и сейчас необходима их поставка в Украину. Зеленский подчеркнул важность вкладов партнеров в программу PURL, что обеспечит поставку необходимых ракет и технических средств для эффективной защиты Украины от воздушных угроз.

Портал "Комментарии" ранее писал , что жителям Белгородской области, оставшимся без электричества и отопления из-за ударов по энергетическим объектам, рекомендуется временно переехать в другие регионы. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков, подчеркнув критическое состояние энергетической инфраструктуры в регионе, сообщает TMT.