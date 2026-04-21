logo_ukra

BTC/USD

76367

ETH/USD

2325.35

USD/UAH

44.1

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін знайшов новий спосіб дестабілізувати Україну: розкрито велику загрозу
НОВИНИ

Путін знайшов новий спосіб дестабілізувати Україну: розкрито велику загрозу

Ступак оцінив, чи можуть масові стрілянини набути системного характеру

21 квітня 2026, 13:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Після трагічної стрілянини у Києві, яка забрала життя семи людей, в українському суспільстві знову загострилася дискусія щодо рівня внутрішньої безпеки. Подія викликала хвилю занепокоєння, адже з’явилися припущення, що подібні інциденти можуть бути не випадковими, а частиною ширшої стратегії Росії, спрямованої на розхитування ситуації всередині країни. Люди побоюються, що масові розстріли здатні перетворитися на системний інструмент дестабілізації.

Фото: з відкритих джерел

Втім, військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає такі припущення передчасними. За його словами, на даний момент Росія застосовує інші методи впливу. Йдеться про створення каналів постачання зброї, облаштування прихованих складів та підготовку до точкових атак проти українських посадовців або відомих громадських діячів. Саме такі цілеспрямовані дії наразі становлять більшу загрозу.

Експерт наголошує, що українські силові структури уважно відстежують подібні ризики, адже мають справу з організованими операціями. Водночас масові стрілянини як системна практика раніше не були характерні для подібних сценаріїв. Натомість більш типовими залишаються диверсії із застосуванням вибухових пристроїв у громадських місцях, зокрема поблизу торговельних центрів чи місць скупчення людей.

Разом із тим Ступак підкреслює, що відкидати жоден варіант не варто. Остаточні висновки можна буде зробити лише після завершення розслідування, яке наразі триває. За попередніми оцінками, на це може знадобитися ще кілька тижнів. 

Портал "Коментарі" вже писав, що на Сумщині останнім часом фіксується зростання кількості ворожих штурмових дій, через що в інформаційному просторі почали з’являтися припущення про можливу загрозу напівоточення Сум. Однак військові експерти закликають не поспішати з такими висновками.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини