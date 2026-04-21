Путін знайшов новий спосіб дестабілізувати Україну: розкрито велику загрозу

Після трагічної стрілянини у Києві, яка забрала життя семи людей, в українському суспільстві знову загострилася дискусія щодо рівня внутрішньої безпеки. Подія викликала хвилю занепокоєння, адже з’явилися припущення, що подібні інциденти можуть бути не випадковими, а частиною ширшої стратегії Росії, спрямованої на розхитування ситуації всередині країни. Люди побоюються, що масові розстріли здатні перетворитися на системний інструмент дестабілізації.

Втім, військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає такі припущення передчасними. За його словами, на даний момент Росія застосовує інші методи впливу. Йдеться про створення каналів постачання зброї, облаштування прихованих складів та підготовку до точкових атак проти українських посадовців або відомих громадських діячів. Саме такі цілеспрямовані дії наразі становлять більшу загрозу.

Експерт наголошує, що українські силові структури уважно відстежують подібні ризики, адже мають справу з організованими операціями. Водночас масові стрілянини як системна практика раніше не були характерні для подібних сценаріїв. Натомість більш типовими залишаються диверсії із застосуванням вибухових пристроїв у громадських місцях, зокрема поблизу торговельних центрів чи місць скупчення людей.

Разом із тим Ступак підкреслює, що відкидати жоден варіант не варто. Остаточні висновки можна буде зробити лише після завершення розслідування, яке наразі триває. За попередніми оцінками, на це може знадобитися ще кілька тижнів.

Портал "Коментарі" вже писав, що на Сумщині останнім часом фіксується зростання кількості ворожих штурмових дій, через що в інформаційному просторі почали з’являтися припущення про можливу загрозу напівоточення Сум. Однак військові експерти закликають не поспішати з такими висновками.