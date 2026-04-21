После трагической стрельбы в Киеве, унесшей жизни семи человек, в украинском обществе снова обострилась дискуссия по поводу уровня внутренней безопасности. Событие вызвало волну беспокойства, ведь появились предположения, что подобные инциденты могут быть не случайными, а частью более широкой стратегии России, направленной на расшатывание ситуации внутри страны. Люди опасаются, что массовые расстрелы способны превратиться в системный инструмент дестабилизации.

Впрочем, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает такие предположения преждевременными. По его словам, сейчас Россия применяет другие методы воздействия. Речь идет о создании каналов поставки оружия, обустройстве скрытых складов и подготовке к точечным атакам против украинских чиновников или известных общественных деятелей. Именно такие целенаправленные действия представляют большую угрозу.

Эксперт отмечает, что украинские силовые структуры внимательно отслеживают подобные риски, ведь имеют дело с организованными операциями. В то же время, массовые стрельбы как системная практика ранее не были характерны для подобных сценариев. Более типичными остаются диверсии с применением взрывных устройств в общественных местах, в частности вблизи торговых центров или мест скопления людей.

Вместе с тем Ступак подчеркивает, что отбрасывать ни один вариант не стоит. Окончательные выводы можно будет сделать только после завершения продолжающегося расследования. По предварительным оценкам, это может потребоваться еще несколько недель.

в Сумской области в последнее время фиксируется рост количества вражеских штурмовых действий, из-за чего в информационном пространстве начали появляться предположения о возможной угрозе полуокружения Сум. Однако военные эксперты призывают не спешить с подобными выводами.