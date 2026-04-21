Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Путин нашел новый способ дестабилизировать Украину: раскрыта большая угроза
Путин нашел новый способ дестабилизировать Украину: раскрыта большая угроза

Ступак оценил, могут ли массовые стрельбы приобрести системный характер.

21 апреля 2026, 13:30
Клименко Елена

После трагической стрельбы в Киеве, унесшей жизни семи человек, в украинском обществе снова обострилась дискуссия по поводу уровня внутренней безопасности. Событие вызвало волну беспокойства, ведь появились предположения, что подобные инциденты могут быть не случайными, а частью более широкой стратегии России, направленной на расшатывание ситуации внутри страны. Люди опасаются, что массовые расстрелы способны превратиться в системный инструмент дестабилизации.

Впрочем, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает такие предположения преждевременными. По его словам, сейчас Россия применяет другие методы воздействия. Речь идет о создании каналов поставки оружия, обустройстве скрытых складов и подготовке к точечным атакам против украинских чиновников или известных общественных деятелей. Именно такие целенаправленные действия представляют большую угрозу.

Эксперт отмечает, что украинские силовые структуры внимательно отслеживают подобные риски, ведь имеют дело с организованными операциями. В то же время, массовые стрельбы как системная практика ранее не были характерны для подобных сценариев. Более типичными остаются диверсии с применением взрывных устройств в общественных местах, в частности вблизи торговых центров или мест скопления людей.

Вместе с тем Ступак подчеркивает, что отбрасывать ни один вариант не стоит. Окончательные выводы можно будет сделать только после завершения продолжающегося расследования. По предварительным оценкам, это может потребоваться еще несколько недель.  

Портал "Комментарии" уже писал, что в Сумской области в последнее время фиксируется рост количества вражеских штурмовых действий, из-за чего в информационном пространстве начали появляться предположения о возможной угрозе полуокружения Сум. Однако военные эксперты призывают не спешить с подобными выводами.



