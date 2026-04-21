Наступ на Суми миттєво припиниться: озвучено термінове звернення

На Сумщині останнім часом фіксується зростання кількості ворожих штурмових дій, через що в інформаційному просторі почали з’являтися припущення про можливу загрозу напівоточення Сум. Однак військові експерти закликають не поспішати з такими висновками.

За словами генерала армії, колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, активізація російських сил у прикордонних районах може бути елементом ширшої стратегії, спрямованої на розосередження українських підрозділів. Йдеться про спроби змусити командування перекидати частину сил із більш критичних ділянок фронту, зокрема з Донецького напрямку, реагуючи на інформаційні вкиди про нібито загрозу оточення.

Генерал підкреслив, що значна частина подібних заяв у мережі є складовою інформаційно-психологічного впливу. Російські ресурси та блогери поширюють наративи про можливу облогу Сум, однак реальна військова ситуація не підтверджує таких сценаріїв. На сьогодні відсутні ознаки, які б свідчили про реальну перспективу блокування міста.

Основною метою противника, за оцінкою Маломужа, є створення так званої буферної зони вздовж кордону між Сумською та Харківською областями, а також відволікання українських сил від інших напрямків.

Водночас українські військові, за його словами, контролюють ситуацію на цій ділянці фронту. Сили оборони регулярно завдають вогневих ударів по скупченнях противника, що дозволяє стримувати його просування. Водночас генерал визнав, що на початковому етапі були прорахунки у розвідці та організації оборони, що дозволило ворогу зайти до окремих прикордонних населених пунктів. Проте наразі ситуація виправляється системними ударами та посиленням контролю.

Портал "Коментарі" вже писав, що під час офіційної зустрічі зі шведським монархом Карлом XVI Густавом міський голова Львова Андрій Садовий допустив мовну помилку, через яку звернення до короля вийшло доволі курйозним.