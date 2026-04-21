Наступление на Сумы мгновенно прекратится: озвучено срочное обращение

В Сумской области в последнее время фиксируется рост количества вражеских штурмовых действий, из-за чего в информационном пространстве стали появляться предположения о возможной угрозе полуокружения Сум. Однако военные эксперты призывают не спешить с подобными выводами.

Фото: из открытых источников

По словам генерала армии, бывшего руководителя Службы внешней разведки Николая Маломужа, активизация российских сил в приграничных районах может быть элементом более широкой стратегии, направленной на рассредоточение украинских подразделений. Речь идет о попытках заставить командование опрокидывать часть сил с более критических участков фронта, в частности, из Донецкого направления, реагируя на информационные вбросы о якобы угрозе окружения.

Генерал подчеркнул, что значительная часть подобных заявлений в сети является составной частью информационно-психологического влияния. Российские ресурсы и блоггеры распространяют нарративы о возможной осаде Сум, однако реальная военная ситуация не подтверждает такие сценарии. На сегодняшний день отсутствуют признаки, свидетельствующие о реальной перспективе блокирования города.

Основной целью противника, по оценке Маломужа, создание так называемой буферной зоны вдоль границы между Сумской и Харьковской областями, а также отвлечение украинских сил от других направлений.

В то же время, украинские военные, по его словам, контролируют ситуацию на этом участке фронта. Силы обороны регулярно наносят огневые удары по скоплениям противника, что позволяет сдерживать его продвижение. В то же время, генерал признал, что на начальном этапе были просчеты в разведке и организации обороны, что позволило врагу зайти в отдельные приграничные населенные пункты. Однако ситуация исправляется системными ударами и усилением контроля.

