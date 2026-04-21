Це вже стало мемом: мер Львова Садовий жорстко осоромився через звертання до короля Швеції

Під час офіційної зустрічі зі шведським монархом Карлом XVI Густавом міський голова Львова Андрій Садовий допустив мовну помилку, через яку звернення до короля вийшло доволі курйозним.

Зокрема, мер Львова обрав англійську мову для спілкування і замість традиційного звертання “Your Majesty” ("Ваша величність") випадково сказав “Your emergency”, що перекладається як "ваша надзвичайна ситуація". Фрагмент цієї зустрічі він сам оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, де інцидент швидко привернув увагу користувачів.

У перші секунди відео чітко чути, як Садовий звертається до короля саме із цією фразою, ймовірно переплутавши слова через схожість вимови. Очевидно, він мав на увазі коректне “Your Majesty”, але через мовну неточність виникла кумедна ситуація.

У соціальних мережах цей епізод швидко набув розголосу. Користувачі почали активно коментувати інцидент, жартуючи з формулювання звертання та створюючи меми. Дехто іронічно зазначив, що така фраза звучить настільки незвично, що королю, можливо, варто було б мати перекладача. Інші припустили, що мер міг просто розхвилюватися під час офіційного протоколу

Після хвилі обговорень 18 квітня Андрій Садовий визнав помилку та публічно прокоментував ситуацію. Він підтвердив, що справді сказав “your emergency”, і з гумором додав, що не заперечує проти створення мемів на цю тему.

Варто нагадати, що Карл XVI Густав уперше за 18 років відвідав Україну саме у квітні. Під час візиту до Львова він провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським та вшанував пам’ять українських військових, загиблих у війні проти Росії.

