logo

BTC/USD

76367

ETH/USD

2325.35

USD/UAH

44.1

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Это уже стало мемом: мэр Львова Садовый жестоко оконфузился из-за обращения к королю Швеции
commentss НОВОСТИ Все новости

Это уже стало мемом: мэр Львова Садовый жестоко оконфузился из-за обращения к королю Швеции

В апреле король Швеции Карл XVI Густав впервые за 18 лет посетил Украину.

21 апреля 2026, 12:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Во время официальной встречи со шведским монархом Карлом XVI Густавом городской голова Львова Андрей Садовый допустил языковую ошибку, из-за которой обращение к королю получилось довольно курьезным.

Это уже стало мемом: мэр Львова Садовый жестоко оконфузился из-за обращения к королю Швеции

Фото: из открытых источников

В частности, мэр Львова выбрал английский язык для общения и вместо традиционного обращения Your Majesty ("Ваше величество") случайно сказал Your emergency, что переводится как "ваша чрезвычайная ситуация". Фрагмент этой встречи он обнародовал на своей странице в Facebook, где инцидент быстро привлек внимание пользователей.

В первые секунды видео четко слышно, как Садовый обращается к королю именно с этой фразой, вероятно перепутав слова из-за сходства произношения. Очевидно, он имел в виду корректное Your Majesty, но из-за языковой неточности возникла забавная ситуация.

В социальных сетях этот эпизод быстро приобрел огласку. Пользователи начали активно комментировать инцидент, шутя над формулировкой обращения и создавая мемы. Некоторые иронически отметили, что такая фраза звучит настолько необычно, что королю, возможно, стоило бы иметь переводчика. Другие предположили, что мэр мог просто расстроиться во время официального протокола.  

После волны обсуждения 18 апреля Андрей Садовый признал ошибку и публично прокомментировал ситуацию. Он подтвердил, что действительно сказал your emergency, и с юмором добавил, что не возражает против создания мемов на эту тему.

Следует напомнить, что Карл XVI Густав впервые за 18 лет посетил Украину именно в апреле. Во время визита во Львов он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским и почтил память украинских военных, погибших в войне против России.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские власти все жестче контролируют информационное пространство не столько из-за стремления избежать критики, сколько с целью предупреждения потенциальных массовых протестов среди населения. По оценке президента Украины Владимира Зеленского, главная цель таких действий Кремля состоит в сдерживании возможных внутренних беспорядков, которые могут возникнуть на фоне подготовки к более масштабной мобилизации. Об этом глава государства заявил в интервью телемарафону "Единые новости"



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости