Это уже стало мемом: мэр Львова Садовый жестоко оконфузился из-за обращения к королю Швеции

Во время официальной встречи со шведским монархом Карлом XVI Густавом городской голова Львова Андрей Садовый допустил языковую ошибку, из-за которой обращение к королю получилось довольно курьезным.

В частности, мэр Львова выбрал английский язык для общения и вместо традиционного обращения Your Majesty ("Ваше величество") случайно сказал Your emergency, что переводится как "ваша чрезвычайная ситуация". Фрагмент этой встречи он обнародовал на своей странице в Facebook, где инцидент быстро привлек внимание пользователей.

В первые секунды видео четко слышно, как Садовый обращается к королю именно с этой фразой, вероятно перепутав слова из-за сходства произношения. Очевидно, он имел в виду корректное Your Majesty, но из-за языковой неточности возникла забавная ситуация.

В социальных сетях этот эпизод быстро приобрел огласку. Пользователи начали активно комментировать инцидент, шутя над формулировкой обращения и создавая мемы. Некоторые иронически отметили, что такая фраза звучит настолько необычно, что королю, возможно, стоило бы иметь переводчика. Другие предположили, что мэр мог просто расстроиться во время официального протокола.

После волны обсуждения 18 апреля Андрей Садовый признал ошибку и публично прокомментировал ситуацию. Он подтвердил, что действительно сказал your emergency, и с юмором добавил, что не возражает против создания мемов на эту тему.

Следует напомнить, что Карл XVI Густав впервые за 18 лет посетил Украину именно в апреле. Во время визита во Львов он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским и почтил память украинских военных, погибших в войне против России.

