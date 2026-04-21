Це найбільший страх Путіна: озвучено гучну заяву про таємний задум Кремля

Російська влада дедалі жорсткіше контролює інформаційний простір не стільки через прагнення уникнути критики, скільки з метою попередження потенційних масових протестів серед населення. За оцінкою президента України Володимира Зеленського, головна мета таких дій Кремля полягає у стримуванні можливих внутрішніх заворушень, які можуть виникнути на тлі підготовки до масштабнішої мобілізації. Про це глава держави заявив в інтерв’ю телемарафону "Єдині новини"

Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що найбільш чутливим фактором для політичної стабільності в Росії може стати саме відкрита мобілізація у великих містах, зокрема в Москві та Санкт-Петербурзі.

Зеленський підкреслив, що обмеження доступу до соціальних мереж і посилення контролю над інформацією в РФ не спрямовані лише на придушення критичних думок щодо Путіна. На його думку, ключове завдання полягає у запобіганні суспільному невдоволенню та можливим протестним виступам у разі оголошення масштабного призову.

Президент зазначив, що нині Росія фактично проводить приховану мобілізацію через систему контрактів, однак цього ресурсу недостатньо для реалізації військових планів Кремля. Для суттєвого збільшення чисельності армії потрібне залучення значно більшої кількості людей, що неможливо забезпечити виключно добровільними контрактами.

За словами Зеленського, перехід до відкритої мобілізації є для російського керівництва не лише військовим, а й політичним викликом, оскільки може спричинити різке зростання соціальної напруги. Особливо небезпечним, на його думку, є залучення до призову мешканців центральних регіонів, де традиційно концентрується політична та економічна активність.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські окупаційні війська продовжують удосконалювати технології повітряних атак, використовуючи нові системи зв’язку, зокрема mesh-мережі, які дають змогу керувати безпілотниками фактично в режимі реального часу навіть із території РФ.