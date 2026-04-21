Это величайший страх Путина: озвучено громкое заявление о тайном замысле Кремля

Российские власти все жестче контролируют информационное пространство не столько из-за стремления избежать критики, сколько с целью предупреждения потенциальных массовых протестов среди населения. По оценке президента Украины Владимира Зеленского, главная цель таких действий Кремля состоит в сдерживании возможных внутренних беспорядков, которые могут возникнуть на фоне подготовки к более масштабной мобилизации. Об этом глава государства заявил в интервью телемарафону "Единые новости"

Он отметил, что наиболее чувствительным фактором для политической стабильности в России может стать именно открытая мобилизация в крупных городах, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге.

Зеленский подчеркнул, что ограничения доступа к социальным сетям и усиление контроля над информацией в РФ не направлены только на подавление критических мнений относительно Путина. По его мнению, ключевая задача состоит в предотвращении общественного недовольства и возможных протестных выступлений в случае объявления масштабного призыва.

Президент отметил, что сейчас Россия фактически ведет скрытую мобилизацию через систему контрактов, однако этого ресурса недостаточно для реализации военных планов Кремля. Для существенного увеличения численности армии требуется привлечение гораздо большего количества людей, что невозможно обеспечить исключительно добровольными контрактами.

По словам Зеленского, переход к открытой мобилизации является для российского руководства не только военным, но и политическим вызовом, поскольку может повлечь за собой резкий рост социального напряжения. Особенно опасно, по его мнению, привлечение к призыву жителей центральных регионов, где традиционно концентрируется политическая и экономическая активность.

