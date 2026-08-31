Путін змусить українців благати про неможливе: розкрито справжню причину масованих атак на Київ

Росія змінює підхід до повітряних атак на Україну, намагаючись компенсувати ударами по містах відсутність бажаних результатів на полі бою. Однією з головних цілей Кремля залишається Київ та область. Про це заявив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж.

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За його словами, російські війська постійно коригують час, інтенсивність і характер атак, комбінуючи різні засоби ураження. Москва прагне не лише завдавати матеріальних збитків, а й посилювати психологічний тиск на населення.

Маломуж вважає, що через відсутність стратегічних успіхів на фронті РФ дедалі більше робить ставку на удари по об'єктах, від яких залежить повсякденне життя українців. Йдеться про логістику, склади, торговельну та іншу цивільну інфраструктуру. Окремим пріоритетом для росіян, за його оцінкою, стали Київ і Київщина.

"Удари по цивільній інфраструктурі, по всіх об'єктах життєзабезпечення, торгових центрах, логістиці, по людях безпосередньо в житлових будинках — це сьогодні тактика і стратегія ворога", — заявив генерал.

На його думку, розрахунок Кремля полягає в тому, щоб виснажити суспільство постійними тривогами та атаками, посилити страх і таким чином створити внутрішній тиск на українську владу заради прийняття вигідних Москві умов завершення війни.

Маломуж також пов'язує активізацію російських ударів із внутрішньополітичними потребами Кремля. За його словами, на тлі великих втрат російської армії та економічного тиску санкцій Володимиру Путіну необхідно демонструвати хоча б видимість результатів.

Водночас генерал вважає ядерні погрози Москви спробою штучно підняти ставки та залякати західних партнерів України. За його оцінкою, Кремль намагається переконати світ у готовності до крайньої ескалації, однак реальне застосування ядерної зброї малоймовірне через позицію США, Європи, Китаю та Індії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що колишній очільник Міністерства оборони та Мінцифри Михайло Федоров запропонував Сполученим Штатам своєрідний технологічний обмін: Україна може поділитися досвідом створення та масштабного застосування безпілотних систем, а Вашингтон натомість посилить українську протиповітряну оборону ракетами-перехоплювачами для Patriot.