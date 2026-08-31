Федоров іде на несподіваний крок, щоб Україна отримала ракети для Patriot: яку пропозицію озвучив

Колишній очільник Міністерства оборони та Мінцифри Михайло Федоров запропонував Сполученим Штатам своєрідний технологічний обмін: Україна може поділитися досвідом створення та масштабного застосування безпілотних систем, а Вашингтон натомість посилить українську протиповітряну оборону ракетами-перехоплювачами для Patriot. Про це Федоров заявив в інтерв'ю Financial Times.

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За його словами, український досвід у сфері БпЛА може бути корисним американській армії, особливо з огляду на те, наскільки швидко безпілотні технології змінюють сучасну війну.

"Я буду дуже радий допомогти США створити армію БПЛА", — заявив Федоров, додавши, що розраховує отримати натомість ракети для Patriot.

Він пояснив, що додаткові перехоплювачі критично необхідні Україні для проходження зими на тлі російських ударів. Федоров прямо заявив про готовність до такого формату співпраці.

"Я готовий піти на цей обмін", — наголосив він.

Водночас Федоров не розкрив, чи має намір під час перебування у Вашингтоні зустрічатися з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.

Заява пролунала на тлі зміни політичної ролі колишнього міністра. Раніше повідомлялося, що він погодився стати радником міністра оборони Італії з питань оборонних інновацій. При цьому Федоров заявляв, що продовжить займатися українськими проєктами, спрямованими на зміцнення оборони та залучення міжнародної підтримки.

Новий міністр оборони Євгеній Хмара також пропонував попереднику знайти формат подальшої спільної роботи. За словами Хмари, остаточної відповіді від Федорова на цю пропозицію поки немає.

Федоров залишив уряд 14 липня разом з іншими членами попереднього Кабміну. Після цього йому пропонували залишитися в президентській команді в іншій ролі, однак він від такої пропозиції відмовився.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що вранці 31 серпня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками на Київ та область. Під час повітряної тривоги у регіоні пролунали вибухи, а внаслідок атаки виникла масштабна пожежа.