Федоров идет на неожиданный шаг, чтобы Украина получила ракеты Patriot: какое предложение озвучил

Бывший глава Министерства обороны и Минцифры Михаил Федоров предложил Соединенным Штатам своеобразный технологический обмен: Украина может поделиться опытом создания и масштабного применения беспилотных систем, а Вашингтон усилит украинскую противовоздушную оборону ракетами-перехватчиками для Patriot. Об этом Федоров заявил в интервью Financial Times.

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По его словам, украинский опыт в сфере БпЛА может быть полезен американской армии, особенно ввиду того, насколько быстро беспилотные технологии меняют современную войну.

"Я буду очень рад помочь США создать армию БПЛА", — заявил Федоров, добавив, что рассчитывает получить ракету для Patriot.

Он пояснил, что дополнительные перехватчики критически необходимы для прохождения зимы на фоне российских ударов. Федоров прямо заявил о готовности к такому формату сотрудничества.

"Я готов пойти на этот обмен", — подчеркнул он.

В то же время Федоров не раскрыл, намерен ли во время пребывания в Вашингтоне встречаться с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Заявление прозвучало на фоне смены политической роли бывшего министра. Ранее сообщалось, что он согласился стать советником министра обороны Италии по оборонным инновациям. При этом Федоров заявлял, что продолжит заниматься украинскими проектами, направленными на укрепление обороны и международную поддержку.

Новый министр обороны Евгений Хмара также предлагал предшественнику найти формат дальнейшей совместной работы. По словам Хмары, окончательного ответа от Федорова на это предложение пока нет.

Федоров покинул правительство 14 июля вместе с другими членами предыдущего Кабмина. После этого ему предлагали остаться в президентской команде в другой роли, однако он отказался от такого предложения.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что утром 31 августа российские войска совершили атаку ударными беспилотниками на Киев и область. Во время воздушной тревоги в регионе прогремели взрывы, а в результате атаки возник масштабный пожар.