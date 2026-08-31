Путин заставит украинцев умолять о невозможном: раскрыта истинная причина массированных атак на Киев

Россия меняет подход к воздушным атакам на Украину, пытаясь компенсировать ударами по городам отсутствие желаемых результатов на поле боя. Одной из главных целей Кремля остается Киев и область. Об этом заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.

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По его словам, российские войска постоянно корректируют время, интенсивность и характер атак, комбинируя разные средства поражения. Москва стремится не только наносить материальный ущерб, но и усиливать психологическое давление на население.

Маломуж считает, что из-за отсутствия стратегических успехов на фронте РФ все больше делает ставку на удары по объектам, от которых зависит повседневная жизнь украинцев. Речь идет о логистике, складах, торговой и другой гражданской инфраструктуре. Отдельным приоритетом для россиян, по его оценке, стали Киев и Киевщина.

"Удары по гражданской инфраструктуре, по всем объектам жизнеобеспечения, торговым центрам, логистике, по людям непосредственно в жилых домах — это сегодня тактика и стратегия врага", — заявил генерал.

По его мнению, расчет Кремля состоит в том, чтобы истощить общество постоянными тревогами и атаками, усилить страх и таким образом создать внутреннее давление на украинские власти ради принятия выгодных Москве условий завершения войны.

Малому же связывает активизацию российских ударов с внутриполитическими потребностями Кремля. По его словам, на фоне больших потерь российской армии и экономического давления на санкции Владимиру Путину необходимо демонстрировать хотя бы видимость результатов.

В то же время, генерал считает ядерные угрозы Москвы попыткой искусственно поднять ставки и запугать западных партнеров Украины. По его оценке, Кремль пытается убедить мир в готовности к крайней эскалации, однако реальное применение ядерного оружия маловероятно из-за позиции США, Европы, Китая и Индии.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что бывший глава Министерства обороны и Минцифры Михаил Федоров предложил Соединенным Штатам своеобразный технологический обмен: Украина может поделиться опытом создания и масштабного применения беспилотных систем, а Вашингтон усилит украинскую противовоздушную оборону ракетами-перехватчиками для Patriot.