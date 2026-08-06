Путін змінив ціль війни: до якого стану тепер хоче довести українців

Ворог прагне нашого морального виснаження. Тому що нашого фізичного виснаження він не здатен досягти, так само як і прориву фронту. Це його остання надія. Він прагне довести нас до такого стану, коли значна частина людей скаже: краще жахливий кінець, ніж безкінечний жах. Давайте вже підпишемо що завгодно, аби воно припинилося. Про це розповів громадський активіст, викладач, підприємець Валерій Пекар.

Обстріл України. Фото: із відкритих джерел

Експерт зазначає, що всім час визнати кілька неприємних речей. По-перше, немає ніякого способу захистити українські міста від балістичних атак. Просто фізично у світі немає такого способу. Світ не виробляє протиракети у такій кількості, як росія виробляє ракети, і це не можна змінити швидко. Це математика, її не обманеш.

"По-друге, держава про нас не подбає. Вона просто не пристосована до того, тож не питайте, чому не побудовані укриття тощо. Часом здається, що на печерських пагорбах переймаються лише двома речами: як врятувати від правосуддя своїх "міндічей" і як не допустити, щоб у когось виріс вищий політичний рейтинг. Хоча цей рейтинг знадобиться лише на виборах, а до них ще треба дожити. Облиште марні сподівання на державу. І не забудьте оце сьогоднішнє відчуття безпорадності й відсутності дорослого в хаті, коли підете на післявоєнні вибори", – зазначив Пекар.

За його словами, ми можемо подбати про себе лише самі, і ще одне про одного. Як це було на початку 2022 року, варто скласти собі план, як подбати про себе і про своїх рідних. Не думайте, що нічого не можна зробити. Війна — це гра в карти зі смертю, і завжди можна трохи краще зіграти тими картами, які тобі випали. В мережі повно порад, які можуть зберегти конкретно ваше життя й життя ваших близьких.

"І головне. Будьте частиною рішення, а не проблеми. Навіть невелика частинка рішення – це значить, що ви на правильному боці. Якщо ти не частина рішення, ти частина проблеми. Тримайтеся й допомагайте триматися іншим", – зазначив експерт.

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