Путин изменил цель войны: до какого состояния теперь хочет довести украинцев

Враг стремится к нашему моральному истощению. Потому что нашего физического истощения он не способен достичь, равно как и прорыва фронта. Это его последняя надежда. Он стремится довести нас до такого состояния, когда значительная часть людей скажет: лучше ужасный конец, чем ужас бесконечный. Давайте уже подпишем что угодно, чтобы оно прекратилось. Об этом рассказал общественный активист, преподаватель, предприниматель Валерий Пекарь.

Обстрел Украины. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что всем пора признать несколько неприятных вещей. Во-первых, нет никакого способа оградить украинские города от баллистических атак. Просто физически в мире нет такого способа. Мир не производит противоракеты в таком количестве, как Россия производит ракеты, и это нельзя изменить быстро. Это математика, ее не обманешь.

"Во-вторых, государство о нас не позаботится. Она просто не приспособлена к тому, поэтому не спрашивайте, почему не построены укрытия. Порой кажется, что на печерских холмах озабочены лишь двумя вещами: как спасти от правосудия своих "миндичей" и как не допустить, чтобы у кого-то вырос более высокий политический рейтинг. Хотя этот рейтинг понадобится только на выборах, а до них еще нужно дожить. Оставьте напрасные надежды на государство. И не забудьте это сегодняшнее чувство беспомощности и отсутствия взрослого дома, когда пойдете на послевоенные выборы", – отметил Пекарь.

По его словам, мы можем позаботиться о себе только сами, и еще друг о друге. Как это было в начале 2022 года, стоит составить себе план, как позаботиться о себе и о своих родных. Не думайте, что ничего нельзя поделать. Война – это игра в карты со смертью, и всегда можно получше сыграть теми картами, которые тебе выпали. В сети полно советов, которые могут сохранить именно вашу жизнь и жизнь ваших близких.

"И главное. Будьте частью решения, а не проблемы. Даже небольшая часть решения – это значит, что вы на правильной стороне. Если ты не часть решения, ты часть проблемы. Держитесь и помогайте держаться другим", – отметил эксперт.

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