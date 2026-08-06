Путин изменил цель войны: до какого состояния теперь хочет довести украинцев

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Кравцев Сергей
Враг стремится к нашему моральному истощению. Потому что нашего физического истощения он не способен достичь, равно как и прорыва фронта. Это его последняя надежда. Он стремится довести нас до такого состояния, когда значительная часть людей скажет: лучше ужасный конец, чем ужас бесконечный. Давайте уже подпишем что угодно, чтобы оно прекратилось. Об этом рассказал общественный активист, преподаватель, предприниматель Валерий Пекарь.
Обстрел Украины. Фото: из открытых источников
Эксперт отмечает, что всем пора признать несколько неприятных вещей. Во-первых, нет никакого способа оградить украинские города от баллистических атак. Просто физически в мире нет такого способа. Мир не производит противоракеты в таком количестве, как Россия производит ракеты, и это нельзя изменить быстро. Это математика, ее не обманешь.
По его словам, мы можем позаботиться о себе только сами, и еще друг о друге. Как это было в начале 2022 года, стоит составить себе план, как позаботиться о себе и о своих родных. Не думайте, что ничего нельзя поделать. Война – это игра в карты со смертью, и всегда можно получше сыграть теми картами, которые тебе выпали. В сети полно советов, которые могут сохранить именно вашу жизнь и жизнь ваших близких.
Также издание "Комментарии" сообщало – тайные переговоры с Кремлем: действительно ли Запад уже ищет формулу мира без Украины.