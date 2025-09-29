Путін зійшов з розуму: наймасштабніший за останні 9 років осінній призов рф

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про проведення чергового призову на строкову військову службу. Кампанія триватиме з 1 жовтня по 31 грудня 2025 року, і до лав армії планують залучити 135 тисяч громадян віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі.

Армія рф

Згідно з документом, у цей же період відбудеться й звільнення у запас військовослужбовців, які відслужили встановлений термін строкової служби.







Указ зобов’язує уряд РФ, регіональні органи влади та призовні комісії забезпечити проведення всіх необхідних заходів, пов’язаних із набором строковиків. Відповідальність за виконання документа також покладено на федеральні міністерства та відомства, які мають стежити, аби громадяни, що підлягають призову, були належним чином залучені до служби.

Таким чином Кремль продовжує щорічну практику масштабних осінніх мобілізацій, що відбуваються паралельно з війною проти України.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Служба безпеки України попередила незаконне вивезення з держави стратегічно важливих комплектуючих до корабельних артилерійських систем, вартість яких оцінюється у майже 1,5 мільйона доларів США.





Слідство встановило, що оборудку організував підприємець із Миколаєва. Використовуючи воєнний хаос, він заволодів зразками озброєння, серед яких — шестиствольні автомати АО-18 та універсальні установки АК-176М. Ці системи встановлюються на бойові кораблі для відбиття атак швидкісних цілей, зокрема безпілотників і крилатих ракет.

