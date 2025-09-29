logo

Война с Россией Путин сошел с ума: самый масштабный за последние 9 лет осенний призыв России
НОВОСТИ

Путин сошел с ума: самый масштабный за последние 9 лет осенний призыв России

В России объявлен осенний призыв: Путин подписал указ об отправке 135 тысяч срочников

29 сентября 2025, 15:07
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении очередного призыва на срочную военную службу. Кампания продлится с 1 октября по 31 декабря 2025 года, и в ряды армии планируют привлечь 135 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе.

Путин сошел с ума: самый масштабный за последние 9 лет осенний призыв России

Армия рф

Согласно документу, в этот же период произойдет и увольнение в запас военнослужащих, отслуживших установленный срок срочной службы.


Путин сошел с ума: самый масштабный за последние 9 лет осенний призыв России - фото 2
Путин сошел с ума: самый масштабный за последние 9 лет осенний призыв России - фото 3

Указ обязывает правительство РФ, региональные органы и призывные комиссии обеспечить проведение всех необходимых мероприятий, связанных с набором срочников. Ответственность за исполнение документа также возложена на федеральные министерства и ведомства, которые должны следить, чтобы граждане, подлежащие призыву, должным образом привлечены к службе.   

Таким образом, Кремль продолжает ежегодную практику масштабных осенних мобилизаций, происходящих параллельно с войной против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Служба безопасности Украины предупредила незаконный вывоз из государства стратегически важных комплектующих в корабельные артиллерийские системы, стоимость которых оценивается почти в 1,5 миллиона долларов США.

Следствие установило, что сделку организовал предприниматель из Николаева. Используя военный хаос, он завладел образцами вооружения, среди которых шестиствольные автоматы АО-18 и универсальные установки АК-176М. Эти системы устанавливаются на боевые корабли для отражения атак скоростных целей, в том числе беспилотников и крылатых ракет.



Источник: https://t.me/tass_agency/340822
