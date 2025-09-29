Путин сошел с ума: самый масштабный за последние 9 лет осенний призыв России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении очередного призыва на срочную военную службу. Кампания продлится с 1 октября по 31 декабря 2025 года, и в ряды армии планируют привлечь 135 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе.

Армия рф

Согласно документу, в этот же период произойдет и увольнение в запас военнослужащих, отслуживших установленный срок срочной службы.







Указ обязывает правительство РФ, региональные органы и призывные комиссии обеспечить проведение всех необходимых мероприятий, связанных с набором срочников. Ответственность за исполнение документа также возложена на федеральные министерства и ведомства, которые должны следить, чтобы граждане, подлежащие призыву, должным образом привлечены к службе.

Таким образом, Кремль продолжает ежегодную практику масштабных осенних мобилизаций, происходящих параллельно с войной против Украины.



