Путін зірвав «тишу» ракетним ударом: десятки вбитих після нічної атаки по Україні

Росія фактично проігнорувала будь-які розмови про припинення вогню і завдала нового масштабного удару по Україні, який спричинив масову загибель мирних жителів. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними українських військових, у ніч проти 6 травня російська армія атакувала територію України двома балістичними ракетами "Іскандер-М", крилатою ракетою Х-31, а також 108 ударними та імітаційними безпілотниками різних типів. Серед них – Shahed, Gerbera, Italmas та Parodiya.

Українська ППО змогла знищити 89 дронів, проте частина ракет та безпілотників досягла цілей. Наслідки виявилися катастрофічними.

Найбільш важкий удар зазнав Запоріжжя. За інформацією голови обласної адміністрації Івана Федорова, російські війська випустили містом дві ракети. Внаслідок атаки загинули 12 людей, ще 51 дістав поранення.

Під ударом опинився і Краматорськ. Російська авіація скинула на місто три керовані авіабомби ФАБ-250. За даними поліції Донецької області, загинули щонайменше п'ятеро людей, ще понад десять поранено.

У Дніпрі російська балістична ракета вбила чотирьох мирних жителів і поранила майже два десятки людей. Також атаки фіксувалися у Харківській та Сумській областях.

В ISW звертають увагу на тривожну тенденцію: незважаючи на порівняно невелику кількість ракет в останніх атаках, Росія досягає надзвичайно високого рівня жертв серед цивільного населення. Аналітики вважають це свідченням того, що Кремль продовжує робити ставку на терор проти українських міст, а не військові успіхи на фронті.

Читайте також на порталі "Коментарі" – перемир'я не буде: є два варіанти, куди Україна 9 травня.



