Путин сорвал «тишину» ракетным ударом: десятки убитых после ночной атаки по Украине

Россия фактически проигнорировала любые разговоры о прекращении огня и нанесла новый масштабный удар по Украине, который привел к массовой гибели мирных жителей. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным украинских военных, в ночь на 6 мая российская армия атаковала территорию Украины двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", крылатой ракетой Х-31, а также 108 ударными и имитационными беспилотниками различных типов. Среди них – Shahed, Gerbera, Italmas и Parodiya.

Украинская ПВО смогла уничтожить 89 дронов, однако часть ракет и беспилотников достигла целей. Последствия оказались катастрофическими.

Наиболее тяжелый удар пришелся по Запорожью. По информации главы областной администрации Ивана Федорова, российские войска выпустили по городу две ракеты. В результате атаки погибли 12 человек, еще 51 получил ранения.

Под ударом оказался и Краматорск. Российская авиация сбросила на город три управляемые авиабомбы ФАБ-250. По данным полиции Донецкой области, погибли по меньшей мере пять человек, еще более десяти ранены.

В Днепре российская баллистическая ракета убила четырех мирных жителей и ранила почти два десятка человек. Также атаки фиксировались в Харьковской и Сумской областях.

В ISW обращают внимание на тревожную тенденцию: несмотря на сравнительно небольшое количество ракет в последних атаках, Россия добивается чрезвычайно высокого уровня жертв среди гражданского населения. Аналитики считают это свидетельством того, что Кремль продолжает делать ставку на террор против украинских городов, а не на военные успехи на фронте.

Читайте также на портале "Комментарии" — перемирия не будет: есть два варианта, куда Украина 9 мая.



