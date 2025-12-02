Путін жорстко використає "мирний план": розкрито кривавий задум диктатора в Україні

Колишній міністр охорони навколишнього середовища Юрій Костенко переконаний, що нинішні події є продовженням російської агресії, яка залишається критично важливою для Володимира Путіна, особливо на тлі часткових просувань російської армії на фронті. За словами Костенка, масовані обстріли знову підводять Україну до ризику масштабних блекаутів, а коливання позиції США лише підсилюють можливості Кремля нав’язувати пропагандистські “мирні” ініціативи, які насправді слугують одній меті — знищенню української державності. Він називає це черговою спробою створити ілюзію компромісу перед Вашингтоном, щоб отримати час для продовження бойових дій.

Фото: з відкритих джерел

Юрій Костенко наголошує, що це вже третя хвиля псевдоуповільнення війни через “переговорні сигнали” з боку Росії з весни цього року. І щоразу, коли Путін отримує політичний простір, зокрема завдяки підтримці Дональда Трампа, бойові дії поновлюються з новою силою.

Колишній міністр навів два показові історичні приклади, які, на його думку, демонструють справжній стиль російської дипломатії. Перший — переговори щодо Чорноморського флоту. На початку 1991 року 90% флоту знаходилося у водах України, але вже після угод 1997 року Росія отримала ті ж 90% у своє розпорядження та розмістила їх у Криму. Саме це, підкреслює Костенко, і створило умови для анексії півострова у 2014 році.

Другий приклад — процес передачі Україні ядерних боєголовок Росії. Костенко категорично відмовлявся парафувати документи, але його замінили, після чого угоду підписали. Так третій за величиною ядерний потенціал світу, що належав Україні, перейшов у руки країни-агресора. І це, за його словами, сприяло розв’язанню повномасштабної війни.

Юрій Костенко наголошує, що Путін і далі шантажує Європу погрозами застосування ядерної зброї у відповідь на підтримку України. Це, на його думку, чергове підтвердження того, що будь-які угоди з Москвою не мають жодної цінності. Він упевнений: Путін не дотримуватиметься жодних домовленостей, бо його стратегічна ціль незмінна — ліквідація України як держави.

Як вже писали "Коментарі", російський опозиціонер Гаррі Каспаров вважає, що найефективнішим механізмом стримування російської агресії є розміщення ядерної зброї на території Польщі. Він переконаний, що лише така стратегія здатна зламати амбіції Володимира Путіна, адже створення повноцінного військового союзу європейських держав виглядає малоймовірним.