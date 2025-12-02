Путин жестко использует "мирный план": раскрыт кровавый замысел диктатора в Украине

Бывший министр охраны окружающей среды Юрий Костенко убежден, что нынешние события являются продолжением российской агрессии, остающейся критически важной для Владимира Путина, особенно на фоне частичных продвижений российской армии на фронте. По словам Костенко, массированные обстрелы снова подводят Украину к риску масштабных блекаутов, а колебания позиции США лишь усиливают возможности Кремля навязывать пропагандистские "мирные" инициативы, которые действительно служат одной цели — уничтожению украинской государственности. Он называет это очередной попыткой создать иллюзию компромисса перед Вашингтоном, чтобы получить время для продолжения боевых действий.

Фото: из открытых источников

Юрий Костенко отмечает, что это уже третья волна псевдозамедления войны из-за "переговорных сигналов" со стороны России с весны этого года. И всякий раз, когда Путин получает политическое пространство, в частности благодаря поддержке Дональда Трампа, боевые действия возобновляются с новой силой.

Бывший министр привел два показательных исторических примера, которые, по его мнению, демонстрируют настоящий стиль российской дипломатии. Первый — переговоры по Черноморскому флоту. В начале 1991 90% флота находилось в водах Украины, но уже после соглашений 1997 Россия получила те же 90% в свое распоряжение и разместила их в Крыму. Именно это, подчеркивает Костенко, создало условия для аннексии полуострова в 2014 году.

Второй пример – процесс передачи Украине ядерных боеголовок России. Костенко категорически отказывался парафировать документы, но его заменили, после чего подписали соглашение. Так третий по величине принадлежавший Украине ядерный потенциал мира перешел в руки страны-агрессора. И это, по его словам, способствовало разрешению полномасштабной войны.

Юрий Костенко отмечает, что Путин и дальше шантажирует Европу угрозами применения ядерного оружия в ответ на поддержку Украины. Это, по его мнению, очередное подтверждение того, что какие-либо соглашения с Москвой не имеют никакой ценности. Он уверен: Путин не будет соблюдать какие-либо договоренности, потому что его стратегическая цель неизменна — ликвидация Украины как государства.

Как уже писали "Комментарии", российский оппозиционер Гарри Каспаров считает, что наиболее эффективным механизмом сдерживания российской агрессии является размещение ядерного оружия на территории Польши. Он убежден, что только такая стратегия способна взломать амбиции Владимира Путина, ведь создание полноценного военного союза европейских государств выглядит маловероятным.